O que ver, comer e comprar no Porto, o centro criativo de Portugal

“Álvaro Chisa, Pedro [Bundgaard Rützou, a co-founder of Space Copenhagen] E Eu sou Largo, que trabalhou no restaurante do Hotel Cozinha das Flores, foi o nosso herói arquitectónico quando éramos estudantes. Na década de 60 construiu uma casa de chá. Casa de Sá da Boa Nova, cerca de 20 minutos fora da cidade. Foi remodelado há alguns anos, tornando-se numa marisqueira de Rui Paula, um dos melhores chefs do Porto. É um local lindo nas falésias com plena sensação do Oceano Atlântico e do impacto que tem na cidade.” – Assine Bindslav Henriksen

“Há uma nova onda de jovens chefs na cidade, mas alguns dos restaurantes mais antigos são muito bons. Ó coelho, Rogério do Redondo E Não coloque Zé Servindo favoritos [dishes like] tripas à moda do Porto, carnes grelhadas com arroz de feijão ou bacalhau — muitos clássicos antigos da região. Você quer ir a lugares legais e sair pela cidade. Eu gosto de comer cachorro-quente Cervejaria gesella e uma Bifana (sanduíche de carne de porco). Conga. Não é comida; É uma parada. Passeio das Virtudes [an area that has a scenic overlook and a few small bars] Onde os moradores locais encontram amigos para tomar cerveja. e Marisqueiras [traditional seafood restaurants] Em Matosinhos, noroeste da cidade Oz Lusiatas Ou Oh Cavedo, coma frutos do mar incríveis; São lugares que você não encontrará em nenhum outro lugar. -N.M..

“iniciar Wen cantina, Monika Bloch, uma chef polaca, cria comida vegetariana reconfortante com aromas e sabores inesperados. Ela tem mãos mágicas. Então há Meio-fio, inspirado na herança muçulmana de Portugal, oferece pratos do Médio Oriente, mas com ingredientes portugueses como um lindo pão achatado enrolado em sardinha em vez de cordeiro. Para bebidas, vamos regularmente Passos Manuel, um bar instalado em um belo e antigo teatro. Dentro do bar há um pequeno cinema que exibe filmes independentes. – LG.