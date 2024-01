As vendas de casas novas continuam a crescer

As casas existentes normalmente representam cerca de 90% das vendas, mas os proprietários que contraíram hipotecas a juros baixos mostraram-se relutantes em vender, o que resultou em opções limitadas e preços muito elevados para potenciais compradores. No ano passado, as vendas de casas usadas caíram para o nível mais baixo em quase 30 anos, enquanto o preço médio atingiu um máximo histórico, de acordo com um relatório recente do instituto de investigação. Associação Nacional de Corretores de Imóveis.

Isto levou a um aumento na construção, à medida que os promotores se apressaram a satisfazer a procura e ofereceram incentivos para atrair compradores. As vendas de casas novas aumentaram 4,2 por cento no ano passado em comparação com 2022 Escritório do Censo relatado na quinta-feira.

“O novo mercado interno foi um ponto positivo, contrariando um pouco a tendência”, disse Odita Koshy, economista-chefe adjunto da First American Financial Corporation, uma seguradora de títulos. Ela observou que o estoque de novas residências agora representa 30% do mercado total, em comparação com 11%.

A crescente escolha de novas casas impressionou Steve Hawthorne, coproprietário da Vertical Runner, uma loja de calçados em Hudson, Ohio. Depois de possuir casas antigas durante a maior parte de sua vida, disse ele, estava exausto com os custos de manutenção.

“Esta é uma grande dor de cabeça”, disse Hawthorne, 49 anos. “Quando surgiu a perspectiva de comprar outra casa, pensei: 'Desta vez, comprarei uma casa nova.' Planejando se mudar para o oeste, ele comprou uma casa de dois quartos em Summerlin, um condomínio planejado fora de Las Vegas desenvolvido pela Howard Hughes Holdings.