Luis Rubiales: O presidente da Federação Espanhola de Futebol se recusa a renunciar após fortes críticas sobre um beijo indesejado em Jennifer Hermoso

CNN

–



O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, recusou-se a renunciar ao cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após uma semana de intensas críticas depois que surgiu um vídeo dele dando um beijo indesejado em uma estrela da seleção espanhola vencedora da Copa do Mundo. time feminino.

Rubiales falou perante a assembleia geral extraordinária da federação na sexta-feira e disse que “lutará até o fim”.

Ele descreveu em discurso desafiador O beijo como “mútuo” e Ele falou de campanhas “injustas” e “pseudofeministas” e enfatizou repetidamente, durante o discurso de quase 30 minutos, que não renunciaria.

Rubiales foi filmado beijando à força a estrela espanhola Jennifer Hermoso, que o ajudou La Roja Ela conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo Feminina no domingo, em Sydney – na boca depois de receber a medalha de vencedora, um ato que a vencedora da Copa do Mundo, de 33 anos, disse mais tarde que “não gostou” e “não esperava”. . “.

Rubiales admitiu na segunda-feira que “cometeu um erro”, mas as críticas continuaram ao longo da semana por parte do mundo do futebol e dos políticos espanhóis, incluindo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, que disse que um pedido de desculpas pelo que chamou de “gesto inaceitável” “não era suficiente”.

E na sexta-feira, o presidente em apuros emitiu uma forte defesa de suas ações na final, dizendo: “Todos ali – até mesmo alguns deles minha família e filhas – o desejo que poderia estar presente naquele beijo é exatamente a mesma coisa que aconteceria. foi.” Como dar um beijo em uma das minhas filhas. Nem mais nem menos.

“Foi um beijo espontâneo… Foi espontâneo, mútuo, emocionante, com consentimento, e essa é a chave. Esta é a chave de todas as críticas, de toda a campanha que foi travada neste país: que foi sem consentimento. Não, foi com consentimento.

Na quarta-feira, após duras críticas ao beijo de Rubiales por parte de jornalistas, políticos e grupos de campanha, Hermoso disse que a FUTPRO e sua agência TMJ “defenderão meus interesses e atuarão como porta-vozes neste assunto”.

A Fifa disse na quinta-feira que abriu um processo disciplinar contra Rubiales porque ele pode ter violado as “regras fundamentais de comportamento adequado” no jogo.

Rubiales também disse que não estava em posição de controle durante o beijo e queria consolar Hermoso, que perdeu um pênalti que colocou a Espanha por 2 a 0 na final.

“Quando Jenny apareceu pela primeira vez, ela me levantou do chão. Ela me agarrou pelas coxas e pelas pernas, não me lembro muito bem.”

“E quando ela me colocou no chão, eles se abraçaram. Ela me pegou nos braços e me puxou para seu corpo. Nos abraçamos e eu disse a ela: ‘Esqueça o pênalti. Você foi ótima, não teríamos ganhou a Copa do Mundo sem você.’ Ela disse: ‘Você é ótimo.’ E ela disse: “Tudo bem.”

Então Beck passou por toda essa celebração onde ela deu vários tapinhas na minha lateral do corpo várias vezes e depois se desculpou com outra mão na lateral e começou a rir. Essa é toda a sequência. O mundo inteiro entendeu, o mundo inteiro pensou que era apenas uma anedota, e acima de tudo, ela disse que era apenas uma piada, uma anedota e nada mais.

A CNN entrou em contato com a FUTPRO.

Embora reconhecesse a necessidade de pedir desculpas pelas suas ações, Rubiales descreveu os apelos à sua demissão como uma “caça às bruxas”.

“…a coisa do beijo, que eu disse que foi gratuito, foi mútuo, e foi com consentimento, mas obviamente ainda tenho que pedir perdão pelo contexto em que aconteceu. Não moro fora do mundo e Eu sei que cometi um erro.” “Mas achamos que vale a pena minha caça às bruxas? Você acha mesmo?

“A outra coisa é o que alguém tem a dizer publicamente, mas você acha que eles merecem essa perseguição? futebol?

“Você acha que eu deveria desistir? Bem, vou te dizer uma coisa: não vou desistir! Não vou desistir! Não vou desistir! Não vou desistir! Não vou desistir!”

Em resposta à carta de Rubiales, o sindicato mundial de jogadores FIFPRO disse que estava mais uma vez pedindo “ações disciplinares imediatas” contra Rubiales.

“Saudamos a decisão da FIFA de abrir um caso de ética e as medidas tomadas a nível nacional em Espanha. Além disso, escrevemos à UEFA, da qual o Sr. Rubiales é vice-presidente, pedindo-lhes que iniciassem processos disciplinares.”

“Qualquer falha em tomar medidas por parte das autoridades para abordar a conduta do Sr. Rubiales enviaria uma mensagem que é totalmente inaceitável e prejudicial para a indústria do futebol e para a sociedade em geral.”

O atacante da seleção espanhola de futebol masculino, Borja Iglesias, anunciou por meio da plataforma de mídia social X, anteriormente Twitter, que não retornará à seleção masculina após os comentários de Rubiales.

Ele escreveu: “Estou triste e decepcionado”. “Como jogador de futebol e como pessoa, não sinto que o que aconteceu hoje na cidade do futebol de Las Rozas não seja representativo de mim. Acho desprezível que continuem a pressionar um colega deles.

“Vestir a camisa da Espanha foi a maior coisa que aconteceu na minha carreira. Não sei se terei a chance de fazer isso de novo, mas tomei a decisão de não voltar à seleção até que as coisas mudem e esse tipo de ato não fica impune. Por mais futebol, Justiça, humanidade e decência.”

Mais para rastrear.