2024 Testemunha: O apoio de Biden diminui entre os democratas na primeira primária presidencial

Esta coluna semanal sobre a próxima disputa pela Casa Branca geralmente leva à competição crescente pela indicação presidencial republicana de 2024.

Mas uma pesquisa de opinião publicada nos últimos dias lança luz Presidente bidenDobre o apoio caso ele concorra à reeleição em 2024 Nova Hampshire, Um país que, há um século, realizou suas primeiras eleições primárias no calendário de nomeações presidenciais, despertou nosso interesse.

Trinta e sete por cento dos prováveis ​​eleitores democratas nas primárias em 2024 foram questionados no último relatório da Universidade de New Hampshire. Granite State Survey Eles disseram que votariam em Biden se as primárias fossem realizadas hoje, 12 pontos abaixo da votação anterior da ONU, em julho. Cinquenta e dois por cento dos entrevistados disseram que não tinham certeza, um aumento de nove pontos, e 11 por cento disseram que votariam em outro candidato.

Os números das pesquisas de Biden são piores do que Obama, Bush, Clinton, mas melhores do que Trump, neste momento de sua presidência

Questionados se gostariam de ver o presidente concorrer sem oposição em 2024 ou enfrentar um desafio fundamental, 45% disseram que gostariam de ver Biden enfrentar o principal adversário, uma alta de 16 pontos em relação a julho. Os que defendem o presidente para concorrer sem oposição nas primárias presidenciais democratas caíram nove pontos em relação a julho, para 29% na última pesquisa, realizada de 14 a 18 de outubro.

Os números mais recentes das primárias presidenciais número um do país vêm no momento em que as taxas de aceitação de Biden foram abatidas nos últimos dois meses e meio, na esteira das críticas pesadas de Biden sobre os distúrbios. Saída dos EUA do Afeganistão E após o aumento nos casos de COVID-19 devido à disseminação da variante delta altamente contagiosa à medida que a nação continua a lutar contra o vírus coronaA pior epidemia que atingiu o mundo em um século. Os números decrescentes do presidente também foram exacerbados pela recente onda de imigrantes que tentam atravessar para os Estados Unidos ao longo Fronteira sul Com o México, bem como um alta inflação.

Tem havido intensa especulação – desde o lançamento de sua candidatura bem-sucedida à Casa Branca de 2020, há dois anos e meio – se Biden, de 78 anos (o presidente fará 79 anos no mês que vem), concorrerá a um segundo mandato. Biden fez história em novembro passado, quando se tornou o presidente eleito mais antigo de todos os tempos. Se ele fizer campanha para a reeleição em 2024 e vencer, Biden ficará em 82º lugar na segunda posse e 86º no final do segundo mandato.

Quando questionado em março na primeira entrevista coletiva oficial de sua presidência sobre seus planos para 2024, Biden disse: “Minha resposta é sim. Pretendo me candidatar à reeleição. Essa é minha expectativa”.

TIM SCOTT BIG FUEL 2022 FUEL MAIS QUE 2024 BUZZ: Clique aqui para ler a coluna da semana passada

Como sempre alertamos, leve essas pesquisas iniciais para a próxima disputa pela Casa Branca com bastante ceticismo.

Lembre-se também de que, embora Biden tenha vencido em New Hampshire – um estado-chave no campo de batalha das eleições gerais -, o então presidente. Donald Trump Por sete pontos em novembro passado, nove meses atrás, ele ficou em um quinto lugar decepcionante nas primárias presidenciais do estado. E lembre-se, há um desejo crescente dentro do Partido Democrata de mudar o calendário atual de nomeações presidenciais, ameaçando a posição acalentada de New Hampshire como candidato pré-primário.

A maioria no Partido Republicano ainda quer que Trump concorra novamente

Questione a maioria dos americanos no final Universidade Quinnipiac A pesquisa nacional diz que eles não querem ver o ex-presidente Trump concorrer à Casa Branca novamente em 2024, mas a grande maioria dos republicanos dá as boas-vindas a outra campanha de Trump.

Por uma margem de 58% -35%, os americanos rejeitaram a candidatura presidencial de Trump novamente, de acordo com uma pesquisa da Quinnipiac, realizada de 15 a 18 de outubro. Os democratas, como esperado, foram esmagadoramente contra uma nova indicação para Trump, com os independentes se opondo à mesma margem de 58% -35% vista na resposta do público.

Mas 78% dos republicanos questionados na pesquisa disseram que gostariam de ver o ex-presidente concorrer à Casa Branca novamente, em comparação com 16% que se opuseram a ela.

Nove meses na Casa Branca, o homem de 75 anos continua incrivelmente popular entre os eleitores republicanos, enquanto continua a dominar o partido. Trump continua a ser um criador de reis do Partido Republicano e repetidamente flerta com a eleição de 2024 enquanto continua a fazer afirmações infundadas de que a eleição presidencial de 2020 foi “fraudada” e “roubada”.

DeSantis é mais popular do que Trump entre os republicanos em New Hampshire?

Embora a grande maioria dos republicanos diga que gostaria de ver Trump concorrer novamente, seu apoio continua alto – mas baixo – nas questões de corridas de cavalos para a indicação do Partido Republicano para 2024.

Trump diz que sabe o que acontecerá se ele enfrentar Diantes nas primárias de 2024

Trump teve 56% de apoio na pesquisa das Nações Unidas, quando eles fizeram uma pergunta aberta sobre quem apoiaria os autoproclamados republicanos nas primárias de 2024 em New Hampshire, dois anos e um quarto depois. Florida State. Ron DeSantis Estava a um segundo de distância, com 13%, com todos os outros na casa de um dígito.

Apresentando uma lista de candidatos potenciais do Partido Republicano para 2024, 43% dos prováveis ​​eleitores republicanos nas primárias presidenciais disseram que votariam em Trump, com 18% de DeSantis e todos em um dígito.

DeSantis, cuja posição entre os conservadores aumentou no último ano e meio graças à sua luta contra as restrições do COVID-19 em meio à pandemia, tem uma ligeira vantagem sobre Trump em favor dos eleitores republicanos.

O governador da Flórida postou uma avaliação líquida positiva de 62+ na pesquisa das Nações Unidas, com o ex-presidente com 54+.

Duncan diz que ‘a febre Trump entrará em colapso’

O governador da Geórgia, Jeff Duncan, disse que recebeu “muito pouco apoio” de outros republicanos por seus esforços crescentes para reiniciar o que ele espera que seja um Partido Republicano pós-Trump.

Duncan observou que outros republicanos o abordaram discretamente e agradeceram por “fazer a coisa certa” e lhe disseram: “Isso significa muito para este país e significa muito para este partido”.

A alta taxa de açúcar de curto prazo do GOP não persistirá na Geórgia LT. argumentos do governo

GeorgiaO vice-governador fez seus comentários em uma entrevista nacional exclusiva à Fox News e durante um discurso para uma audiência no New Hampshire Institute of Politics na terça-feira, quando Duncan deu início ao evento inaugural para vender o “GOP 2.0”, a ideia por trás de seu novo . Seu livro e sua pressão crescente para reformar um partido republicano dizem que ele foi prejudicado pelo ex-presidente Trump.

“É a melhor maneira de avançar para o nosso partido conservador”, enfatizou Duncan. “Se feito da maneira certa, o GOP 2.0 seria um lugar seguro para chamar a lógica dos conservadores lógicos. Isso nos permitiria vencer na frente política, mas também nos permitiria vencer nas urnas.”

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

“A verdade é que Donald Trump tem zero por cento de chance de ser presidente dos Estados Unidos novamente”, disse Duncan. “Vai continuar a ficar cada vez mais claro para as pessoas em todo o país que esta é uma estratégia invencível, este ódio divisionista, esta retórica divisionista e invencível.”

Duncan previu que “não haverá esse aumento maciço de fraudes eleitorais, teorias da conspiração e ódio divisivo. Os republicanos de todo o país vão acordar e apenas querer vencer. E acho que o GOP 2.0 pode fazer isso. Resumindo, Donald Trump. E eu garanto a você, além de qualquer dúvida razoável, que a febre Trump vai acabar. ”