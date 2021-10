Lira turca cai para recorde de baixa após Erdogan buscar expulsão

Um doleiro guarda notas de lira turca em uma casa de câmbio em Ancara, Turquia, 12 de outubro de 2021. REUTERS / Cagla Gurdogan

ISTAMBUL (Reuters) – A lira turca caiu 1,6 por cento para uma baixa recorde em relação ao dólar no início do comércio asiático, depois que o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que ordenou a expulsão de embaixadores dos Estados Unidos e de nove outros países ocidentais. Consulte Mais informação

A moeda já havia atingido baixas recordes na semana passada depois que o banco central da Turquia (CBRT) cortou sua taxa de juros em 200 pontos-base, apesar do aumento da inflação, em um movimento de choque que economistas e legisladores da oposição consideraram imprudente. Consulte Mais informação

A lira atingiu a maior baixa de todos os tempos de 9,75 às 1840 GMT no domingo, enfraquecendo desde o fechamento de sexta-feira às 9,5950. Dois banqueiros atribuíram a fraqueza inicial aos comentários de Erdogan no sábado. Caiu quase 24% até agora este ano.

“Estou preocupado … com os mercados financeiros turcos na segunda-feira. A lira inevitavelmente ficará sob forte pressão de venda”, disse Tim Ash, um veterano observador de mercados emergentes da BlueBay.

“E todos nós sabemos que (o Governador do Banco Central Sahap) Kavcioglu não tem mandato para aumentar as taxas de juros, então a única defesa é gastar as reservas cambiais que o Banco Central da Turquia não tem.”

Erdogan disse no sábado que pediu a seu Ministério das Relações Exteriores que expulsasse os enviados por exigir a libertação do empresário e filantropo Osman Kavala, que está detido há quatro anos sem ser condenado.

Na noite de domingo, não havia indicação de que o Departamento de Estado ainda tivesse cumprido as instruções do presidente, abrindo a mais profunda rixa com o Ocidente nos 19 anos de Erdogan no poder.

Os oponentes políticos de Erdogan disseram que seu pedido para a expulsão dos embaixadores foi uma tentativa de desviar a atenção das dificuldades econômicas da Turquia, enquanto os diplomatas esperam que as expulsões possam ser evitadas. Consulte Mais informação

Os bancos estatais turcos devem cortar os custos dos empréstimos em cerca de 200 pontos-base na segunda-feira, de acordo com três pessoas familiarizadas com o plano, após o corte nas taxas do banco central na semana passada. Consulte Mais informação

Reportagem adicional de Nevzat Divranoglu. Escrito por Darren Butler; Edição de Alison Williams e Kevin Levy

