2021 World Series: Braves vs. Braves. Astros Game 3 Live Stream, TV Channel, Watch Online, Odds, MLB Qualifier Time

o Houston Astros E Atlanta Braves Ela deve enfrentar o terceiro jogo do Campeonato Mundial de 2021 na sexta-feira à noite em Atlanta. A melhor série de sete empatou 1-1. No segundo jogo na noite de quarta-feira, Houston conseguiu encerrar a série graças ao forte início de Jose Orquidi José altoveGrande noite no prato.

As apostas são altas neste jogo, já que as equipes competem por 2 a 1 na série melhor de sete do MLB Posteason, e ganham essa série mais de 70 por cento das vezes. Com essa abertura fora do caminho, vamos às coisas importantes – por exemplo, como você pode assistir ao jogo de quarta-feira à noite.

como assistir

encontro: Sexta-feira, 29 de outubro | Tempo20h09 horário do leste

LocalizaçãoTroist Park (Atlanta, Geórgia)

televisão: fox | Transmissão ao vivo: fuboTV (Experimentar gratuitamente)

Prospecto: contrato +101; ATL-111; O / U: 8,5 (via Caesars Sportsbook)

Lançadores iniciais: Luis garcia (11-8, 3,48 ERA) vs. Ian Anderson (9-5, 3,58 ERA)

Jogo em destaque | Atlanta Braves x Houston Astros

antevisão

As esperanças de Houston são grandes para Garcia. Ele lutou muito no início da pós-temporada, mas antes de sua última partida contra meias vermelhas No ALCS, ele fez algumas pequenas mudanças mecânicas em resposta ao desconforto no joelho. Os resultados foram maior velocidade, coisas mais nítidas e resultados muito melhores. Se ele será capaz de mostrar essas melhorias novamente na sexta-feira, isso terá um grande papel no resultado do jogo 3.

Quanto a Anderson, o braço direito de 23 anos disputou três jogos nesta pós-temporada. Durante essas três largadas, ele montou uma ERA de 2,25 com 12 braçadas e quatro caminhadas em 12 corridas.

predição

Diremos que Garcia empurra novamente, e o bullpen de Atlanta pesadamente usado vacilará um pouco nas entradas intermediárias.

colhendo Astros 3, Braves 1

