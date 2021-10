Brian Flores: Exceto pela lesão, Tua Tagovailoa é o jogador golfinho pelo resto da temporada

Getty Images

O Diretor Técnico do Dolphins, Brian Flores, gostava de dizer que Toa Tagoviloa Ele é o meio-campista que inicia a equipe diante de dúvidas sobre o potencial interesse em negociar por ele Deshaun Watson E ele foi àquele poço novamente durante sua coletiva de imprensa na sexta-feira.

Uma forma de ler a resposta de Flores é que Tagovailoa pode deixar de ser o zagueiro do time a qualquer momento e foi pressionado nesta sexta-feira. Flores foi questionado se Tagovailoa seria o meio-campista da equipe pelo resto da temporada, desde que estivesse saudável e ele respondeu diga sim.

“Quando eu digo Ele é nosso zagueiroFlores disse via Hal Habib de Palm Beach Post.

Flores fez declarações semelhantes no passado, mas não as seguiu. chamada de função de zagueiro “Povoado” quando Josh Rosen substituindo Ryan Fitzpatrick No início da temporada 2019. Flores Banco de sentar Rosen para Fitzpatrick no próximo jogo.

Parece improvável que os golfinhos estejam indo para Jacobi Brisset Mais do que Tagovailoa é saudável, mas os comentários de Flores na sexta-feira provavelmente não irão tirá-los da corrida de Watson se as negociações com os texanos esquentarem antes do prazo de negociação de terça-feira.