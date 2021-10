Eduardo Rodriguez, lançador do Red Sox, imita o gesto de relógio de Carlos Correa e repreende o técnico do Boston, Alex Cora

BOSTON – As novas e antigas formas de etiqueta do beisebol colidiram durante a vitória do Boston Red Sox por 12-3 sobre o Houston Astros no jogo 3 do ALCS na noite de segunda-feira, quando Carlos Correa No chão para a segunda base de homem Christian Arroyo Para terminar a sexta parte.

Como uma jarra de Red Sox Eduardo rodriguez Ele saiu da pilha e apontou para seu pulso, referindo-se à celebração da Coreia no Jogo 1 depois que uma curta paralisação atingiu uma casa fora de casa. Hansel Robles. A comemoração atraiu uma reação imediata do técnico do Boston, Alex Cora, que exclamou: “Ei, não!”

Após o retorno de Rodriguez ao bunker, Cora abraçou o arqueiro e puxou-o para conversar.

“Não faça isso”, disse Cora a Rodriguez.

Cora disse que não queria que Rodriguez Correa aparecesse e que o arremessador precisava manter o pudor enquanto alcançava o sucesso.

“Nós apenas aparecemos, jogamos, seguimos em frente e ele sabe”, disse Cora. “Eu disse a ele. Não temos que fazer isso. Se estamos procurando motivação fora do que estamos tentando alcançar, estamos no negócio errado. A única motivação que temos é vencer quatro jogos contra eles e ir. para a próxima rodada. ”

Correa explicou após a primeira partida que a comemoração foi dirigida aos companheiros.

“Quando os playoffs começam, eles sempre me dizem que agora é hora de ir lá, acertar os Homers, isso e aquilo”, disse Correa. “Eles me disseram para pegar a estrada e quando eu bati em Homer – eu fiz isso em Chicago pela primeira vez sozinho, e hoje eles me disseram que se você batesse em Homer, bata neles com ‘Chegou a sua hora’. Naturalmente aconteceu lá . ”

Rodriguez disse que se sentiu mal com sua festa depois de sua conversa com Cora.

“Foi parte do momento”, disse Rodriguez. “… Vou me desculpar com a Coreia se eu tiver visto pessoalmente, porque isso não é algo que eu normalmente faço. Era apenas parte do jogo.”

Correa pode não aceitar este pedido de desculpas, o que encorajou o desejo de Rodriguez de comemorar o momento após a partida.

“Achei legal”, disse Correa. “É apenas a maneira como o beisebol deve progredir. Estamos falando sobre o crescimento do beisebol e mais pessoas vindo para assistir ao esporte, e você precisa de mais coisas assim. Você precisa permitir que as pessoas se divirtam e o jogo tem que andar nessa direção, onde você pode mostrar emoção e ser você mesmo e mantê-la real. ”