12 melhores lugares para se aposentar em Portugal

Este artigo analisa os 12 melhores locais para se reformar em Portugal.

Portugal: um hub digital nómada e um hotspot de outsourcing

O valor médio da poupança para a aposentadoria para os boomers tardios individuais nos EUA é de apenas US$ 299.703. Com as poupanças mínimas para uma reforma confortável a subir para 1,8 milhões de dólares, a reforma tradicional está fora do alcance do reformado americano médio. Uma forma possível de se aposentar com uma abordagem alternativa de trabalho é adotar um estilo de vida nômade digital. De acordo com o Project Untethered, 38% dos nômades digitais americanos ganham mais de US$ 75 mil por ano enquanto desfrutam de um baixo custo de vida.

Portugal destaca-se como um país que oferece estas oportunidades, bem como um custo de vida acessível. O Esquema de Vistos Português, ou Esquema Golden Visa, é um visto de residência concedido a cidadãos não pertencentes à UE que tenham feito um investimento significativo no país. As opções de investimento incluem comprar imóveis, criar empregos ou investir.

Portugal é um país seguro, oferece uma qualidade de vida boa mas acessível, o melhor clima da Europa continental com 300 dias de sol, excelentes infra-estruturas e algumas Melhores lugares para morar em Portugal, também. Até ao momento já beneficiaram do Golden Visa 11.628 investidores. Em contrapartida, a economia portuguesa beneficiou de um ganho no valor bruto do investimento 6,7 mil milhões de euros (mais de US$ 7 bilhões).

Portugal foi recentemente nomeado um dos melhores países da Europa para trabalhadores remotos. Tem mais de 60.000 empregos remotos bem remunerados. As condições fiscais no país também são favoráveis ​​para os nômades digitais no país. Lisboa, em particular, tornou-se o paraíso empresarial da Europa, atraindo investidores, expatriados, nómadas digitais e reformados.

Estas condições fiscais benéficas e um ambiente de negócios favorável atraem as maiores empresas multinacionais do mundo para o país. Estas empresas estão a entrar em Portugal para investir em setores de base tecnológica. Exemplos de empresas que estabeleceram recentemente centros tecnológicos em Lisboa incluem Uniliver PLC (NYSE:UL), Siemens, Google, Alphabet Inc. Uma subsidiária da (NASDAQ:GOOG); Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Nestlé, Mercedes-Benz e IKEA, para citar alguns. A ascensão de Portugal como destino preferido para essas grandes empresas impulsionou o mercado de terceirização do país para consideráveis ​​781 milhões de dólares até 2021.

Devido ao investimento do país na economia digital, a Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) anunciou o Nuvem, um novo sistema de cabos submarinos que conecta Portugal, Bermudas e os Estados Unidos. A nova rota do cabo visa apoiar o desenvolvimento de infraestruturas de tecnologias de informação e comunicação (TIC) para todos os continentes e países e melhorar a resiliência das redes através do Atlântico.

“O investimento da Google concretiza a nossa visão para Portugal nos sectores das telecomunicações e dos dados: estabelecer o nosso país como uma porta de conectividade próspera para a Europa, promovendo fortes ligações com outros continentes. O governo português considera este investimento muito importante e está-lhe grato. O melhor entre o Ministério, as empresas portuguesas e o Google Pronúncia e diálogo”, afirmou João Calamba, Ministro das Infraestruturas de Portugal.

Outras empresas em que Portugal está a registar um aumento no investimento estrangeiro incluem a Five9, Inc. (NASDAQ:FIVN), a plataforma CCaaS líder; FinTru, uma instituição financeira com sede na Irlanda do Norte; Os Sete Princípios da Alemanha e o Wisma da Noruega; e o TX Group da Suíça e Swiss Post. “É uma base tremenda de tecnologia e talentos específicos de suporte ao cliente, tudo apoiado por um ambiente universitário incrível”, disse Jim Doran, vice-presidente executivo de estratégia e operações da Five9. “Portugal tem um excelente ambiente de negócios e é um excelente local para os colaboradores viverem e trabalharem, o que é muito importante para nós.”

Devido ao alto padrão de vida, ambiente de negócios favorável, recursos humanos de qualidade e enorme base de tecnologia, Five9, Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) Google e Unilever são cada vez mais atraídos pelo país. Sem dúvida, é um dos destinos de aposentadoria mais populares do mundo. No entanto, tenha cuidado com a burocracia, os longos tempos de espera e os problemas de aquecimento central; Importante Desvantagens de se aposentar em Portugal.

Foto de Steve/Shutterstock.com

método

Compile uma lista de Melhores lugares para se aposentar em PortugalUsamos fontes como vida internacional, Agora em Portugal, Existe PortugalE O portugues, em conversores. Também contamos com fóruns como Quora e Reddit para analisar os melhores locais recomendados por expatriados reformados que vivem em Portugal.

Uma abordagem de consenso foi usada para classificar os locais. Um ponto foi concedido para cada local sugerido por uma fonte. As pontuações foram somadas e as vagas foram classificadas em ordem crescente, da pontuação mais baixa para a mais alta.

Os valores do custo de vida discutidos referem-se a um reformado que vive em Portugal, incluindo o aluguer de um apartamento de um quarto no centro de uma cidade. Os números são provenientes de International Life, Nomads Directory e outros.

12. Praga

Pontuação do macaco interno: 2

Praga é uma das cidades mais antigas de Portugal, rica em história e cultura. Dezenas de museus e galerias de arte estão esperando para serem explorados nesta cidade. Edifícios históricos como o Santuário do Bom Jesus do Monte, o Santuário do Samiro e a Igreja de Santa Cruz apresentam arquitetura barroca. As instalações médicas são bem respeitadas, garantindo o acesso a cuidados de saúde de qualidade. Praga desfruta de um clima temperado, com temperaturas médias no verão de 69F e caindo para 47F no inverno. O ritmo de vida é mais lento, uma vantagem para os aposentados que preferem um ambiente tranquilo. O custo de vida também é acessível, e um aposentado individual precisa de uma média de US$ 1.461 mensais para morar aqui. Um apartamento de um quarto custa em média US$ 665 por mês.

11. Setúbal

Pontuação do macaco interno: 3

Aninhada entre o estuário do rio Sato e a serra Arabida, Setúbal é um dos locais mais bonitos para se reformar em Portugal. Os aposentados desfrutam de muitas oportunidades para desfrutar de caminhadas, observação de pássaros e praias tranquilas. A cidade goza de um clima mediterrâneo e a temperatura anual é de 18,18ºC (64,72ºF), 1,37% acima da média de Portugal. Setúbal é também conhecida como um paraíso do marisco, valorizada pelo seu peixe fresco e outros mariscos. Esta joia costeira permite que os aposentados desfrutem de um estilo de vida ativo e os habitantes locais são amigáveis ​​o suficiente para se integrarem facilmente à comunidade. Um aposentado individual pode viver aqui com uma média de US$ 1.250 por mês. A cidade combina seu charme costeiro com acessibilidade, tornando-a uma das melhores Melhores lugares para se aposentar em Portugal.

10. Lagos

Pontuação do macaco interno: 3

Lagos, uma bela cidade antiga na região sul do Algarve, é conhecida pela sua arquitectura histórica, ruas de paralelepípedos e cultura portuguesa. É abençoada com um belo litoral caracterizado por praias de areia dourada e águas cristalinas. Sem dúvida, Lagos é um Melhores cidades de praia para se aposentar em Portugal. Tal como Setúbal, Lagos é um paraíso de marisco e os reformados adoram experimentar os muitos pratos de marisco que tem para oferecer. Golfe e atividades recreativas aquáticas são abundantes. As formações rochosas da Ponta da Piedade e outras falésias, grutas e grutas conferem-lhe uma beleza única. O custo de vida em Lagos é acessível. Os preços mensais do aluguel de um apartamento de um quarto custam em média US$ 600, enquanto um aposentado pode viver com US$ 1.200 por mês.

9. Exceto

Pontuação do macaco interno: 4

Spapa atrai aposentados que desejam fugir da agitação das grandes cidades para um ambiente tranquilo e relaxante. Suas belas paisagens, clima ameno e encanto cultural lhe renderam um luxo. Melhores lugares para se aposentar em Portugal. Do Parque Natural da Ria Formosa às suas salinas e praias deslumbrantes, Sabah é uma cidade deslumbrante com muito para fazer no seu ambiente natural. O centro histórico da cidade é uma atração notável para os aposentados, com seus edifícios caiados de branco, varandas de ferro forjado e distinta influência mourisca. A cidade desfruta de um clima mediterrâneo e as temperaturas geralmente variam entre 46°F e 86°F ao longo do ano. Um aposentado individual pode esperar gastar entre US$ 1.500 e US$ 2.000 por mês.

8. Faraó

Pontuação do macaco interno: 5

Localizada na costa sul de Portugal, Faro é conhecida como a porta de entrada para a região do Algarve. Abriga inúmeras ilhas encantadoras que proporcionam o refúgio perfeito para as belas praias da Ria Formosa. Ele era admirado como um Melhores lugares para se aposentar em Portugal para aposentados, Faro destaca-se pelo seu centro histórico, atrações culturais e belezas naturais. Tem um aeroporto internacional, hospitais e serviços modernos e uma excelente cozinha portuguesa para saborear. O clima é mediterrâneo e o custo de vida é muito acessível. Um reformado com um orçamento mensal de 1.600 a 2.000 dólares pode desfrutar de uma reforma confortável em Faro.

7. Alaghar

Pontuação do macaco interno: 5

Global Citizens Solutions considera o Algarve Melhor lugar para se aposentar em Portugal em 2023. Algumas das suas cidades históricas são discutidas individualmente na nossa lista, mas toda a região do Algarve merece atenção. As suas deslumbrantes costas caracterizadas por praias de areia dourada, águas cristalinas e falésias pitorescas tornam-no num destino de férias popular. A região também possui uma variedade de atrações culturais, e cidades históricas, mercados e festivais a tornam ainda mais atrativa. A região tem uma comunidade de expatriados considerável e a sua localização a sul proporciona fácil acesso e viagens para outros destinos europeus. Um aposentado pode se aposentar confortavelmente com um orçamento mensal de US$ 1.200 a US$ 1.600.

6. Porto

Pontuação do macaco interno: 6

O Porto é frequentemente classificado como um Melhores lugares para se aposentar em Portugal para cidadãos dos EUA Por sua alta qualidade de vida, belezas naturais e saneamento básico. Também é considerado um deles As cidades mais seguras da Europa, para que os aposentados possam viver aqui em paz. As caves de vinho em Portugal são famosas pelo seu vinho, e as pessoas que aqui vivem apreciam-no com a cozinha tradicional portuguesa. Os habitantes locais são muito simpáticos e acolhedores e a temperatura aqui é mais fria do que no sul de Portugal. O aluguel mensal de apartamentos de um quarto custa em média US$ 981, com um custo de vida geral de US$ 1.888/mês.

Divulgação: Nenhuma. 12 Melhores lugares para se aposentar em Portugal Publicado originalmente no Insider Monkey.