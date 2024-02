Peloton está abandonando o suporte do Apple Watch GymKit

A integração do GymKit foi comercializada pela Peloton como um recurso exclusivo para o Bike Plus, mais caro, mas se tornou menos atraente nos últimos anos. A empresa lançou a integração do Apple Watch em 2022, que trouxe o monitoramento de calorias e frequência cardíaca do Apple Watch para qualquer dispositivo Peloton, semelhante a muitos outros aplicativos de fitness.

Assim como o GymKit, o aplicativo Peloton integra dados de cada treino ao aplicativo Apple Health. Tal como acontece com o GymKit, você ainda pode monitorar a distância e a velocidade e ver as métricas de frequência cardíaca na tela. Ele não usa a API Fitness Equipment da Apple, portanto, se você tiver as atualizações mais recentes instaladas, as coisas não deverão mudar muito. No entanto, ainda é compreensível que as pessoas que compraram o Bike Plus, mais caro, para a integração do GymKit, agora desaparecida, fiquem chateadas com a mudança.