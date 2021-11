YouTube remove botão de antipatia em vídeos? Não é isso que acontece

Novas atualizações são adicionadas no final desta história …….

A história original (publicada em 26 de maio de 2021) é a seguinte:

Quando se trata de gostos e desgostos no YouTube, a gigante do compartilhamento de vídeos está se lembrando de controvérsias relacionadas às guerras online entre usuários.

O vídeo retrocedido do YouTube se tornou uma vítima da frustração das pessoas e o vídeo foi golpeado com milhões de ódio.

Uma ferramenta poderosa, não é? Seu recente desaparecimento dos vídeos do YouTube serviu de catalisador para mais polêmica.

Muitos usuários descobriram, em casos aleatórios, que o botão de ódio continua desaparecendo e voltando enquanto navegam no YouTube.

O botão de não gostar do youtube não funciona mais ????? Mãe

Sim, o botão de não gosto no YouTube do meu perfil mostra apenas “Não gosto” e não mostra nenhum número

O botão “Não gostar”, de repente, ficou instável para muitos usuários que estão usando a versão do aplicativo dele.

Ele aparece aleatoriamente em vídeos em que o botão de não gostar não mostra a contagem real. Isso levou muitos a acreditar que o YouTube está planejando se livrar do botão, afinal.

Mas quando nos aprofundamos neste problema, descobrimos que não é o que realmente parece. O YouTube é como fazer alguns testes no momento.

A página do repositório de atualização no YouTube afirma que eles estão experimentando os visuais dos botões de gostar e não gostar que podem afetar a forma como o botão de não gostar aparece para um usuário.

Experimente designs de botão de gostar / não gostar no celular: com um pequeno grupo de usuários, estamos testando designs de botões de gostar e não gostar em páginas de exibição de vídeo. Alguns desses designs não incluirão gostos ou desgostos visuais.

Se você estiver na experiência, ainda pode gostar ou não gostar de um vídeo para ajudar a ajustar as recomendações que vê no YouTube. Os criadores ainda poderão ver o número exato de gostos e não gostos em seus vídeos no YouTube Studio.

A seção FAQ purifica ainda mais o ar. É o que ele diz.

s. Se eu estiver nessa experiência, posso cancelar?

uma. Atualmente, não há como cancelar este teste.

s. Você está removendo o botão de não gostar?

uma. Não, estamos apenas testando alguns designs que não mostram a contagem de curtidas.

Bem, isso é o suficiente para colocar um botão de pausa nos rumores que circulam online sobre o YouTube rasgar o botão de ódio.

No momento, não está claro quanto tempo este teste deve durar, mas esperamos que não demore mais.

Todas as funções estão funcionando corretamente, apenas o número visível é hackeado, então fique à vontade para apertar o botão de antipatia sempre que desejar.

No entanto, adicionaremos mais desenvolvimentos à medida que forem disponibilizados, portanto, fique atento.

Atualização 1 (06 de novembro)

18:00 (real): Após um longo teste, parece que o YouTube finalmente removeu o botão de antipatia na atualização mais recente e os usuários não estão totalmente satisfeitos com essa mudança, conforme evidenciado pelo Relatórios.

Atualização 2 (11 de novembro)

11h48 (horário da Índia): O YouTube reuniu um arquivo eles mudaram Não gostos em vídeos agora estão ocultos do público. Isso atraiu muitas críticas dos espectadores. Alguns até ameaçam cancelar suas assinaturas.

Cancele o prêmio do Youtube para protestar contra a ocultação do ódio. (Fonte)

Enquanto o YouTube aciona o botão “Não gosto”, deixe-me fazer uma pergunta: quais são algumas das mudanças controversas que o YouTube conseguiu reverter? (Fonte)

No entanto, quem postar vídeos na plataforma pode dar as boas-vindas à nova mudança. Portanto, sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião sobre este tópico deixando um comentário na seção de comentários abaixo.

Atualização 3 (12 de novembro)

15:30 (na verdade): O YouTube ainda está inflexível sobre sua decisão de remover o contador de ódio dos vídeos públicos, apesar de muitas críticas. Em resposta às críticas dos usuários, o Suporte do YouTube disse o seguinte:

Embora nossa pesquisa tenha mostrado que remover a antipatia do público em motivar trolls e ataques de ódio, sabemos que há mais trabalho a ser feito para ajudar a proteger os criadores de assédio – e isso é apenas uma das muitas coisas em que trabalhamos constantemente. (Fonte)

READ O CEO do Google procurou manter as questões anônimas fora dos holofotes, alega o processo Atualização 4 (13 de novembro)

12h12 (na verdade): Alguns dos principais criadores do YouTube, incluindo gostos de MKBHD E Youtuber com mais subs do mundo Contra a decisão do YouTube de remover o medidor de ódio dos olhos do público.

Esperançosamente, isso fará com que o YouTube discuta mais a mudança e talvez reconsidere a decisão.

Atualização 5 (15 de novembro)

17h05 (na verdade): O cofundador do YouTube, Jawed Karim, modificou a descrição do primeiro vídeo do YouTube intitulado “I’m at the Zoo” da seguinte forma:

Quando todo YouTuber concorda que remover coisas de que não gostam é uma ideia estúpida, provavelmente é. Tente novamente YouTube 🤦‍♂️ (Fonte)

Perceptível: Temos mais dessas histórias em nosso salvador Seção do Youtube Portanto, certifique-se de segui-los também.

Atualização 6 (17 de novembro)

12h15 (real): Desde que a empresa anunciou que o Dislike Count se tornou privado, várias petições de change.org foram iniciadas – 1E 2E 3E 4 Onde os usuários do serviço tentam persuadir a empresa a reverter a decisão e tornar pública a contagem.

Atualização 7 (18 de novembro)

17:43 (na verdade): Um criador do YouTube também explicou que agora é difícil para os criadores verem o que não gosta em seus vídeos, o que torna difícil para eles ver onde podem melhorar.

Além disso, ficou muito difícil encontrar lugares para não gostar. Nem online, nem no aplicativo, nem no YouTube Studio. Honestamente, eu realmente gostei disso como uma referência para melhorar meu conteúdo. (Fonte)

Atualização 8 (19 de novembro)

16h04 (real): Fresco Relatório Destaque uma extensão bacana agora disponível que permite aos usuários ver o contador de antipatia nos vídeos, mesmo que tenha sido desativado pelo YouTube. Infelizmente, esta extensão pode não ser útil depois de 13 de dezembro porque usa a API do Google para gerar a contagem de ódio.

Atualização 9 (20 de novembro)

13:42 (real): O desenvolvedor da extensão que permite aos usuários restaurar o contador de ódio postou uma atualização no site para alertar os usuários contra a instalação da versão 0.0.0.4 devido a alguns problemas. Em vez disso, você deve instalar uma versão mais antiga ou mais recente.

Estamos tendo problemas temporários. Não use a versão 0.0.0.4 se você a tiver – remova-a manualmente e instale qualquer outra versão (mais recente ou mais antiga) (Fonte)