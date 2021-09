Wildfire: Como o clube português Tondela levou as chamas

A ‘temporada de incêndios florestais’ em Portugal foi efetivamente estendida para dois a cinco meses nos últimos anos

Queria apenas esquecer a derrota que tirou a sua equipa do troféu português na terceira eliminatória, quando João Rodonto ocupou o seu lugar habitual no autocarro da equipa de Dantella.

Diante do treinador, ao lado do piloto, o gerente geral teve tempo de sobra para pensar na derrota por 3 a 2 na tarde do Lexus. Eles estavam presos no trânsito. Isso não é incomum, mas algo não parece certo.

Eventualmente, o ônibus escapou do congestionamento ao entrar na autoestrada A25. A viagem de regresso da Lexos Ground em Matosinhos, perto do Porto, no noroeste, para Tondola no centro de Portugal tem apenas cerca de 150 km. Em teoria, esta é uma jornada fácil. Eles não têm ideia do que está por vir.

O grupo passou pela aldeia rural de Voucela, a cerca de 40 km da casa, quando de repente, depois de fazer uma curva, se viu rodeado por um incêndio. Foi uma cena totalmente emocionante; Partes das árvores em chamas voaram no ar com o som de voar no ar.

Redonto não conseguia acreditar no que via. O motorista disse a Louis Chávez para parar imediatamente. No entanto, Chávez não o ouviu. O ônibus era muito grande para virar rapidamente, ele pensou – era muito perigoso. Ele ficava dizendo: “Eu tenho que superar isso, eu tenho que superar isso.”

Então, em 15 de outubro de 2017, o grupo Tondola voou para um local desconhecido, na verdade correndo através do fogo.

“As chamas vinham de todos os lados, de todos os lados”, lembrou o treinador de guarda-redes do Tondela, João Ricardo.

“Alguns de nós queríamos seguir em frente, outros não. É obviamente um risco, mas teria sido perigoso se nosso ônibus tivesse parado. Poderíamos ter sofrido um acidente ou sido pegos em um incêndio.

“Quando vamos, dá para sentir o calor dentro do ônibus. É uma sensação incrível.”

Os outros membros da equipa da Tondela, regressando separados do jogo, chegaram ao mesmo ponto poucos minutos depois. A essa altura, o fogo havia queimado completamente a estrada e eles não podiam passar por isso. Eles foram forçados a voltar em uma das estradas movimentadas de Portugal e fugir.

“Se você me perguntar se estou com medo, eu realmente não fiz isso na época porque não estávamos totalmente cientes do perigo, dos perigos da situação”, diz Redondo.

“Mas poderíamos ter morrido lá.”

O fogo se espalhou perto do estádio e campo de treinamento de Tondola

O zagueiro Ricardo Costa falará então sobre os “pedaços de madeira em chamas” que atingiram o ônibus da equipe na viagem de volta a Tôndola, uma população de 29 mil habitantes. À medida que se aproximavam da cidade, a imagem era silenciosa. Os tempos ruins pareciam ter acabado.

O empresário Beba e sua comissão técnica decidiram sair para comer alguma coisa. Eles não achavam que o fogo os pegaria novamente. Mas aconteceu.

“Ficamos um tempo no restaurante e ouvimos um barulho estranho vindo das montanhas ao redor”, conta Ricardo.

“Logo percebemos que o fogo estava vindo em nossa direção. Era absolutamente assustador.

“Fomos ao centro de Tondola e vimos o caos ali – cilindros de gás explodindo e carros fugindo. Nunca tinha visto nada parecido.

“Normalmente não há ninguém na rua depois das 19h. Naquele dia, já passava das 10h e o trânsito estava incrível, e todos estavam ansiosos para fugir”.

Na confusão, a equipe técnica se dividiu – sem recepção de telefone. Pepa e o assistente Pedro Oliveira ficaram juntos.

“Nós ficamos na casa de Peba – estávamos seguros lá, era em frente a um corpo de bombeiros”, disse Olivera.

“Mas a certa altura Peba disse: ‘Seremos todos jovens e saudáveis. O que fazemos? Precisamos sair e ajudar.’ Então fomos com roupas molhadas no nariz e na boca porque havia muita fumaça lá fora.

“Eram 4 da manhã quando voltamos. Entre outras coisas, levamos um homem idoso que estava em estado crítico”.

O meio-campista Helder Towers também saiu às ruas em chamas. Ele estava com um vizinho que ajudou a conectar o hidrante para que eles pudessem limpar uma fábrica próxima por medo de explodir. Mais tarde, foi dar uma olhada no goleiro Claudio Ramos, que mora perto. Eles tentaram chegar a um lugar seguro, mas não conseguiram sair.

Enquanto isso, o segurança sênior Costa se refugiava nas profundezas de seu hotel.

“Havia ondas de fogo, chamas acima do fogo. Foi o caos”, disse ele ao jornal Record.

“O hotel estava cheio de fumaça e os alarmes tocaram. Tivemos que fugir para o porão com toalhas molhadas cobrindo o rosto. Esse era o plano. Correr para a piscina do P.C.

“Tudo ao redor estava queimando. Não tivemos chance de escapar.”

Ao todo, 51 pessoas perderam a vida naquele dia, muitas das quais ficaram presas em veículos enquanto tentavam escapar do incêndio. Foi o segundo pior incêndio em Portugal naquele ano. Há alguns meses, em junho, 66 pessoas morreram em um incêndio próximo à cidade de Petrogav Grande.

Bombeiros descansam durante um incêndio florestal no centro de Portugal em junho de 2017

Embora os incêndios façam parte da vida em Portugal – podem desempenhar um papel importante na natureza, ajudando no controlo de pragas e doenças – o que aconteceu em 2017 foi inédito. Cerca de 5.000 km de terra foram destruídos, o que é três vezes maior do que Londres.

Estima-se em 1 mil milhões de euros a maior área de combustível alguma vez registada em Portugal, a pior catástrofe da história moderna do país.

E a mudança climática está piorando as coisas.

As mudanças climáticas aumentam o risco de incêndios florestais de clima quente e seco. O mundo já aqueceu para cerca de 1,2 ° C desde o início da era industrial e as temperaturas vão subir, a menos que os governos ao redor do mundo façam cortes drásticos nas emissões.

Na segunda-feira, enquanto os incêndios florestais continuavam a devastar partes da Grécia e da Califórnia, um relatório importante do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas foi falado. “Código vermelho” para a humanidade. Ele alerta sobre altas temperaturas, secas e inundações e o rompimento de uma faixa-chave de temperatura em uma década.

A Agência Europeia do Ambiente prevê a propagação dos incêndios na maior parte do continente, incluindo as regiões do norte, e a expansão de longas temporadas de incêndios, embora Portugal, Espanha e Turquia continuem a ser “países de alto risco”.

No caso de Portugal, a ‘época de incêndios florestais’ foi efectivamente alargada para dois a cinco meses nos últimos anos.

Os moradores pegaram baldes com água e tentaram apagar o fogo perto de suas casas.

De frente para o Atlântico no extremo sudoeste da Europa, Portugal é um país quente com fortes ventos que sopram do mar. Geografia é uma coisa, mas muitas pessoas acreditam que a culpa é de muitas outras.

A resposta ao incêndio de 2017 foi particularmente crítica, especialmente a falta de um sistema de alarme e a falta de profissionais suficientes para lidar com o incêndio. A maioria dos bombeiros do país são voluntários.

As mortes colocaram em escrutínio a administração do primeiro-ministro Antonio Costa e levaram à demissão do ministro do Interior e presidente da Comissão Nacional de Defesa Civil.

O governo desde então prometeu melhorar seu manejo florestal.

“The Devil Was Relaxed”, leia a capa do Journal de Noticia na manhã de 16 de outubro de 2017.

Muitas casas em Tondela e na zona rural circundante foram destruídas. As chamas atingiram o campo de treinamento do clube – mas escapou de danos.

Ainda assim, a má qualidade do ar significava que eles teriam que passar a próxima semana treinando dentro de casa.

“Todos nós tivemos que usar essas máscaras, que agora são comuns por causa da epidemia”, diz Redondo. “A qualidade do ar estava péssima. Tive de ir para um tratamento. Minha garganta estava entupida.”

Dadas as circunstâncias, era natural que Tondela pedisse que eles adiassem o próximo jogo em casa, que estava marcado para o próximo domingo, dia 22 de outubro. Quando o fizeram, seus oponentes se recusaram a aceitar o Balance SAT.

Tondella reagiu cortando imediatamente os laços com o clube de Lisboa. Eles se prepararam para o fim de semana da melhor maneira que puderam. Depois, em campo, quando a torcida cantou para os bombeiros, venceu por 2 a 0. Havia lágrimas no chão e na arquibancada.

Apesar de ser um dos orçamentos mais baixos da liga, Tondela lamentou as chances de evitar descontos nas últimas seis temporadas. Eles são a única potência significativa do futebol das regiões centrais de Portugal – uma área não revelada e negligenciada do país em comparação com as áreas circundantes de Portugal e Lisboa.

No final daquela temporada 2017-18, eles terminaram em 11º, com o melhor resultado de ponta. Foi um momento verdadeiramente feliz para as pessoas que sofreram tantos traumas há alguns meses.

“Pode parecer um clichê, mas essa história é mais sobre futebol. É sobre pessoas mais merecedoras na vida”, acrescentou Olivera.

O vínculo entre o clube e os fãs era tão forte na noite de outubro de 2017, quando ninguém estava dormindo.

Uma nova temporada está em andamento e as memórias do incêndio ainda estão frescas, enquanto eles oram por um verão tranquilo em Tondola.