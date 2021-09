A Associated Press relata que Portugal está a fechar rapidamente a sua meta de vacinar totalmente 85 por cento da população contra o Govt-19 em nove meses.

De acordo com os nossos dados mundiais, Portugal tinha até quarta-feira 84 por cento da população totalmente vacinada – esta é a maior do mundo – e faltam ainda alguns dias para atingir a meta.

Claudia Boegus, 53, disse que ficou surpresa com o rápido lançamento da vacina em Portugal e sua capacidade de atingir o nível mais alto do mundo.

“Nunca pensei que chegaríamos a 85%”, disse ele. “Mas agora nós merecemos parabéns.”

Muito vai para o Contra-Almirante Henrik Cuea e Melo. Com a sua equipa de três ramos das Forças Armadas, o oficial da Marinha encarregou-se do lançamento da vacina em fevereiro – talvez o momento de grande tensão em Portugal em relação à epidemia.

Antes despercebido fora dos militares, Gouveia e Melo é agora um nome conhecido em Portugal e deve responder regularmente na televisão às preocupações do público sobre o programa de vacinas.

“As pessoas são muito legais”, disse ele. Mas o funcionário de 60 anos também enfatizou que ele foi a “ponta do iceberg” na mudança e muitos compartilham a dívida.

O envolvimento militar na liberação da vacina Covit-19 não é incomum em outros lugares, mas Portugal desempenhou um papel fundamental.

Acabou sendo uma escolha inspiradora: a experiência da equipe tem se mostrado inestimável, apesar do fato de que a equipe de Couvia e Melo trabalha em conjunto com as autoridades de saúde, polícia e prefeituras.

“Os militares estão acostumados a trabalhar sob estresse em ambientes incertos”, disse ele em seu escritório OTAN O edifício perto de Lisboa comanda uma vista sobre o Atlântico. “Eles são organizados, têm um bom sistema de logística … e costumam estar muito focados na tarefa que tem em mãos.”

Couvia e Melo deu o tom da publicação ao enfatizar sua atitude e disciplina sem sentido. Seu estilo de fala direta atraiu muitos que temiam não ser vacinados.

Em entrevista à AP, ele reconheceu que mudar uma nomeação política três meses depois era “ameaçador”.

Na altura, Portugal encontrava-se na pior fase da epidemia, sendo na altura um dos mais afectados pelo colapso dos hospitais públicos. O fornecimento de vacina prometido não chegou. Correr para mais filmagens ameaça minar a confiança do público na publicação.

“Senti que os olhos de 10 milhões de pessoas estavam sobre mim”, disse Cavia e Melo, referindo-se à população de Portugal.

Seus 42 anos de vida militar ajudam a explicar como ele lidou com o estresse.

Ele era o comandante de um submarino, a certa altura encarregado de dois navios ao mesmo tempo – um voltou ao local, comeu na praia e depois levou outro para o mar.

Gouveia e Melo era o capitão de um navio de guerra liderado pela Euromorfor União EuropéiaA Marinha e o oficial da Marinha portuguesa registaram as horas mais longas no mar em qualquer altura.

Ele não está cansado de lançar a vacina como uma guerra e está cansado de guerra desde que a tentativa foi feita. Ele disse que queria enviar uma mensagem de que era um chamado às armas.

“Esse uniforme … foi um sinal de que as pessoas estavam enrolando nossas camisas para entender a necessidade de combater esse vírus”, disse ele.

Cavia e Melo abandonou os esforços iniciais de Portugal para desenvolver estratégias de vacinas comumente usadas anualmente para vacinas contra a gripe, geralmente em pequenos centros de saúde públicos. Lidar com COVID-19 requer uma abordagem muito diferente das demandas de quantidade e velocidade.

Portugal passou a denominar a Cuevia e Melo a “linha de produção” que utiliza grandes instalações desportivas em todo o país: a área de recepção e processamento; Uma sala de espera; Cubículos injetáveis; E uma área de recuperação. Ele usou soldados de um hospital militar de Lisboa como cobaias para encontrar pessoas correndo em um prédio.

Em meados de junho, ocorreu um grande impulso para o que ele descreveu como o “tsunami” da distribuição de vacinas, que permitiu uma mudança para uma marcha mais alta.

Diego Correa, professor de saúde pública internacional do Instituto Universitário Novo de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, considera a opinião pública de Couvia e Melo um “exagero” da sua personagem como um factor chave para o sucesso da publicação.

Um fator chave, disse a Coreia, foi a abordagem tradicional de aprovação em Portugal para os programas nacionais de vacinação. Por exemplo, a taxa de vacinação para sarampo, sarampo e rubéola é de 95 por cento MIMMovimento de resistência à vacina muito alto e nenhum significativo.

Ainda assim, se o passado militar de Cavia e Melo é alguma indicação, ele foi capaz de “cortar toda a política” e reassegurar a confiança do público no domínio público.

Outros países que se recusaram a reconhecer Gouveia e Melo porque suas reivindicações não foram divulgadas, perguntaram a Portugal sobre a tentativa.

Gouveia e Melo podem dizer rapidamente que a missão está “cumprida” para o seu propósito imediato. Mas ele não tem a ilusão de que as cepas do vírus que assolam Portugal possam retornar, com significativa relutância vacinal sem doses adequadas em alguns países ricos e muitos países pobres.

“Vencemos uma batalha”, disse ele. “Não sei se vencemos a guerra contra os vírus. Esta é uma guerra mundial.”