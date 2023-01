Inscreva-se no boletim científico Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas incríveis, avanços científicos e muito mais.





CNN

–



Em seus primeiros anos violentos, a Terra era um inferno derretido que ejetou a Lua após uma colisão de fogo com outro protoplaneta, os cientistas agora suspeitam. Mais tarde, transformou-se de uma extensão de água em um gigantesco globo de neve, destruindo quase toda a vida existente.

Então furacões intensos com ondas de até 300 pés atingiram o oceano recém-descongelado. Mas isso não é nada comparado à turbulência celeste e aos fogos de artifício 9 bilhões de anos antes do nascimento de nosso planeta.

O próximo documentário sobre ciência e história de Dan Levitt,”O que aconteceu com você: a história dos átomos do seu corpo, desde o Big Bang até o jantar da noite passada”, uma série de imagens impressionantes e muitas vezes poderosas ao traçar como nossas células, elementos, átomos e partículas subatômicas chegaram a nossos cérebros, ossos e corpos. O livro foi lançado em 24 de janeiro.

“Agora sabemos que a origem do universo, a formação dos elementos nas estrelas, a criação do sistema solar e da Terra e o início da história do nosso planeta foram incrivelmente turbulentos”, disse Levitt à CNN.

Explosões, colisões e temperaturas quase incompreensíveis eram essenciais para a vida.

Perturbação na órbita de JúpiterPor exemplo, pode ter enviado uma chuva de asteróides para a Terra, encharcando o planeta com água no processo. Ele criou o ferro fundido que compõe o núcleo da Terra Um campo magnético que nos protege dos raios cósmicos.

“Tantas coisas aconteceram que poderiam ter acontecido de outra maneira, caso em que não estaríamos aqui”, disse Levitt.

Reconstruir a épica jornada passo a passo de nossos átomos ao longo de bilhões de anos, disse ele, o encheu de admiração e gratidão.

“Às vezes, quando olho para as pessoas”, disse ele, “penso: ‘Uau, vocês são seres tão incríveis e todos os nossos átomos compartilham a mesma história profunda que remonta ao Big Bang’”. Ele espera que os leitores percebam “que mesmo a célula mais simples é incrivelmente complexa e merece muito respeito. E todas as pessoas são.

Nossos corpos o contêm 60 itens ou mais, incluindo a torrente de hidrogênio liberada após o Big Bang e cálcio de estrelas moribundas conhecidas como gigantes vermelhas. Enquanto Levitt reunia as evidências de como eles e moléculas orgânicas mais complexas chegaram até nós, ele se envolveu na turbulenta história do próprio processo científico.

Inicialmente, não pretendia fazer um paralelo entre as convulsões do universo e as convulsões do mundo científico, mas certamente veio com o território. “Muitos fatos científicos foram descartados desde que nossos tataravós estavam vivos”, disse ele. “Isso é parte da diversão do livro.”

Depois que Leavitt terminou seu primeiro rascunho, ele percebeu, para sua surpresa, que parte da turbulência científica se devia a vários tipos de preconceitos recorrentes. Ele disse: “Eu queria tocar nos principais cientistas que fizeram grandes descobertas – para ver o progresso que eles fizeram e entender como foram recebidos na época.” “Fiquei surpreso ao ver que quase todas as vezes a reação inicial às principais teorias era de ceticismo e rejeição.”

Ao longo do livro, ele aponta seis armadilhas mentais recorrentes que cegam até as mentes mais brilhantes, como a opinião de que é “muito estranho para ser verdade” ou “Se nossas ferramentas atuais não detectam, não existe. ”

Albert Einstein inicialmente odiava a ideia bizarra de expandir o universo, por exemplo, e teve que ser persuadido ao longo do tempo por George Lemaitreum padre e cosmólogo belga pouco conhecido, mas atual. Stanley Miller, o “Pai da Química Prebiótica” que brilhantemente imitou as condições da Terra primitiva em frascos de vidro, era um feroz oponente da hipótese de que a vida poderia evoluir nas profundezas do oceano, alimentada por enzimas ricas em minerais e respiradouros superaquecidos. e assim por diante.

Em seu livro, Levitt escreveu: “A história da ciência está repleta de grandes pronunciamentos de grandes estadistas sobre a certeza de que em breve será derrubada”. Felizmente para nós, a história da ciência também está repleta de extremistas e livres-pensadores que se deliciam em encontrar brechas nesses pronunciamentos.

Levitt descreveu o número de trancos e barrancos dados por pesquisadores cujas contribuições não receberam o devido reconhecimento. “Sinto-me atraído por heróis pouco conhecidos com suas histórias dramáticas que as pessoas nunca ouviram”, disse ele. “Portanto, fiquei satisfeito porque muitas das histórias mais interessantes do livro acabaram sendo sobre pessoas que eu não conhecia.”

São cientistas como o pesquisador austríaco Marietta Blau, que ajudou os físicos a ver alguns dos primeiros sinais de partículas subatômicas; médico e filósofo holandês Jan Engenhaus, que descobriu que as folhas iluminadas pelo sol podem criar oxigênio por meio da fotossíntese; E o farmacêutico Rosalinda Franklinque foi fundamental para estabelecer a estrutura tridimensional do DNA.

maravilhas do universo

A centelha do relâmpago de novas ideias muitas vezes atinge de forma independente em todo o mundo. Para sua surpresa, Levitt descobriu que muitos cientistas haviam apresentado cenários plausíveis de como os blocos de construção da vida poderiam começar a ser montados.

“Nosso universo é rico em moléculas orgânicas – muitas das quais são precursoras de moléculas que criamos”, disse ele. “Então eu alterno entre pensar que é muito improvável que seres como nós existam e pensar que a vida deve existir em muitos, muitos lugares no universo.”

No entanto, nada em nossa jornada desde o Big Bang foi claro.

“Se você tentar imaginar como a vida evoluiu a partir das primeiras moléculas orgânicas, deve ter sido um processo irregular, cheio de caminhos sinuosos e falhas”, disse Levitt. A maioria deles deve ter ido a lugar nenhum. Mas a evolução tem um jeito de criar vencedores a partir de incontáveis ​​tentativas durante longos períodos de tempo. ”

A natureza também tem uma maneira de reciclar blocos de construção para criar uma nova vida. Ele é chamado de físico nuclear Paul Ebersold Descobrimos que “trocamos metade de nossos átomos de carbono a cada um ou dois meses e trocamos 98% de todos os nossos átomos a cada ano”, escreve Levitt.

Como uma casa em constante renovação, estamos constantemente mudando e substituindo peças velhas por novas: água, proteínas e até células, a maioria das quais substituímos aparentemente a cada década.

Eventualmente, nossas células crescerão silenciosamente, mas suas partes se unirão em outras formas de vida. “Embora possamos morrer”, escreveu Levitt, “nossos átomos não morrem.” “Ele gira pela vida, solo, oceanos e céus em um redemoinho de química.”

Em outras palavras, assim como a morte das estrelas, nossa destruição abre outro maravilhoso mundo de possibilidades.