Warzone Pro está oferecendo rotação insana de cache de saque para dinheiro e equipamentos rápidos

Quando você pousar no Urziquistão, seja fora do avião ou no meio do jogo, seu foco provavelmente será coletar dinheiro e encontrar as melhores armas para saque terrestre. É aqui que os caches de saque em Warzone podem ser extremamente úteis.

Os caches de saque foram introduzidos no Call of Duty Battle Royale na fazenda quando Warzone 2 foi lançado pela primeira vez, com os jogadores capazes de abri-los rapidamente para pegar dinheiro e armas de saque terrestre de alto nível, entre outras coisas, fornecendo uma tábua de salvação se você alguma vez … Você se encontra em uma situação perigosa.

Ele foi movido para o Urziquistão e com a integração do Modern Warfare 3 no Warzone e, como acontece com o farm, existem ótimas rotações que você pode fazer entre caches de saque próximos uns dos outros para iniciar o jogo facilmente.

Embora existam muitos locais de saque de alta densidade espalhados por todo o Urziquistão, Warzone pro Guerrasz Apresentava uma localização central, pelo que deveria estar disponível com frequência, com três caches que também conduziam directamente a um posto de compras regular.

Warsz revela alta rotatividade de cache de saque

Como Warsz explica aqui, você pode pousar na margem do rio entre a Cidade Velha e os arredores de Zaravan para encontrar um cache de saque, antes de seguir um pouco para o sul para outro, depois um pouco para sudeste para um terceiro e último cache de saque.

Isso deve deixá-lo perto de pelo menos uma estação de compra, embora você também possa encontrar marcadores e estações de compra portáteis nesses caches, o que deve facilitar as coisas.

Obviamente, isso pode nem sempre ser possível de ser concluído, especialmente se outros jogadores abrirem o cache ou se o circuito não permitir, mas na maioria das vezes, isso pode ser uma grande virada de jogo para você.