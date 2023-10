Warriors retornam ao laboratório em busca de soluções após a derrota do Lakers nos playoffs – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Depois de retornar à Bay Area em maio passado após uma eliminação nos playoffs da NBA, a primeira tarefa dos Warriors foi curar o orgulho ferido que vem com a derrota para um time de classificação inferior em, pelo amor de Deus, um derrota no segundo turno.

A segunda tarefa era que os treinadores e executivos de pessoal avaliassem completamente a pós-temporada, o que os enviou ao laboratório em busca de soluções para os problemas causados ​​​​pelo Lakers.

“Fizemos muitas coisas boas contra o Sacramento”, disse o técnico Steve Kerr na sexta-feira.”Voltamos e mostramos resiliência depois de perder por 2 a 0, vencendo o jogo 7 fora de casa, e mostramos nossa consistência.”

“E então ele nos revelou o Lakers.”

Depois de superar os Kings na primeira rodada e vencer o jogo 7 fora de casa com 50 pontos de Stephen Curry, o Golden State ficou consternado com os esquemas traçados pelo técnico do Lakers, Darvin Hamm, e sua equipe.

Os números iniciais fornecidos pelos principais guerreiros foram chocantes. Stephen Curry – a peça central da defesa de Los Angeles – foi limitado a 43,9% de arremessos de campo, incluindo 34,3% de profundidade. Klay Thompson acertou 34,3% no geral e 38,1% em profundidade. Andrew Wiggins postou uma divisão de 45,2/33,3, enquanto Jordan Poole teve uma divisão de 34,5/25,0.

Los Angeles, com seus arremessadores muitas vezes menos eficientes, foi mais preciso do que os Warriors em campo (47,7-44,2) e na faixa de 3 pontos (35,7-35,4). Quando o Lakers atacou Curry, o que acontecia com frequência, Thompson e Wiggins lutaram para fazê-los pagar, e Paul estava no seu pior.

“Não éramos uma equipe completa no ano passado”, disse Kerr. “Pensando naquela série, assistindo, eles nos reprimiram defensivamente. Não tínhamos medidor.

“Portanto, temos que ter certeza de que teremos os contadores este ano.”

E assim começou a rotação da lista. A equipe titular veterana – Curry, Thompson, Wiggins, Draymond Green, Kevon Looney – permaneceu intacta, mas a parte jovem da escalação foi diminuída pelas saídas de Jordan Poole e Donte DiVincenzo, o sexto e sétimo homens.

Os principais “contadores” adquiridos neste verão são Chris Paul e Dario Saric, dois jogadores veteranos cujas habilidades complementam as do time titular tradicional, ao mesmo tempo que cultivam as habilidades de Jonathan Kuminga e Musa Modi, ambos escolhidos na loteria no draft de 2021.

Este campo de treinamento, cuja primeira fase terminou sexta-feira, tem como objetivo incorporar mudanças significativas ao elenco do Golden State.

Talvez o mais importante seja a interação entre Carrie e Paul. Demorou alguns meses até que Kevin Durant e Curry encontrassem força, e agora o CP3 está no início do processo de encontrar seu caminho.

“É a velocidade com que Steve joga e sua habilidade de chutar a bola”, disse Paul. “Joguei com muitos jogadores realmente bons. Mas sua habilidade não apenas de chutar, mas também de driblar e passar… e dos outros caras ao nosso redor, foi muito divertido.”

“Você simplesmente descobre à medida que avança.”

O CP3 passa furtivamente pelas defesas através de uma navegação cuidadosa e deliberada; Principalmente desacelere. Steve ataca com movimento constante e aceleração constante. Embora o estilo de Paul imite o de Curry em muitos aspectos, o contraste entre Paul e Curry dá à defesa dois estilos muito diferentes para lidar. Cada um é um “anti” ao outro.

À medida que os dois veterinários trabalham juntos durante e após o treinamento, o processo de mistura começa, segundo Steve.

“Obviamente (Paul) joga de uma certa maneira, e eu jogo de uma certa maneira”, disse Curry na quinta-feira. “Há um desafio aí. Eu liderarei uma determinada parte do exercício. Ele conduzirá uma determinada parte do exercício. E podemos aprimorar o kit de ferramentas dessa forma.”

“Com o tempo, tenho certeza de que haverá momentos em que faremos as coisas individualmente com base apenas nas nossas necessidades. Mas agora está muito bom em termos de ritmo e do trabalho que estamos tentando fazer.

O último confronto verdadeiro de Curry, como armador, foi Shaun Livingston, que se aposentou após a temporada de 2019. Sem a evasão de Curry, Livingston prosperou ao encontrar confrontos exploráveis ​​para companheiros de equipe ou para si mesmo. Todas as cinco temporadas de Livingston com o Golden State terminaram nas finais da NBA.

O que funcionou para os Warriors de 2015 a 2019 não funcionou para eles na temporada passada. Embora tenha sido bom o suficiente para vencer o campeonato em 2022, vacilou em 2023.

Curry: “Nossa capacidade de adaptação rápida durante os jogos, independentemente do time titular, deve ser o nosso ponto forte.” “E é isso que o roteiro pede.”

Essa foi a decisão tomada pelos membros da diretoria do laboratório. Se esta é a solução, será descoberto nos próximos meses.

Baixe e siga o Dubs Talk Podcast