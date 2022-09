Warner Bros. Discovery CFO descreve HBO Max e Discovery + como ‘abaixo do preço’

O logotipo da série ‘House of the Dragon’ é exibido na tela do telefone e no site da HBO Max nesta ilustração tirada em 16 de agosto de 2022.

Aumentar o número de assinantes do serviço de transmissão pode desacelerarNo entanto, isso não significa que os preços não vão continuar a subir.

HBO Max e Discovery+, Descoberta da Warner Bros.O CFO Gunnar Wiedenfels disse durante a conferência Goldman Sachs Communacopia Tech na terça-feira que os dois principais serviços de streaming estão “essencialmente subvalorizados”.

Wiedenfels sugeriu que a empresa tem muito espaço para aumentar os preços, dada a força do conteúdo dos serviços, que serão combinados em um no próximo ano. No mês passado, a Warner Bros. A Discovery planeja lançar seu serviço combinado HBO Max-Discovery+ nos Estados Unidos em meados de 2023, seguindo os mercados internacionais.

Enquanto a Warner Bros não anunciou. Descoberta de como precificar o serviço empacotado, os comentários de Wiedenfels sugerem que a empresa pode usar a fusão como uma oportunidade para aumentar os preços. Atualmente, o HBO Max custa US$ 14,99 por mês sem anúncios e US$ 9,99 por mês com comerciais. O Discovery+ custa US$ 6,99 por mês sem anúncios e US$ 4,99 por mês com comerciais.

Wiedenfels. anotado HBO Max ganha mais Emmys (38) mais esta semana do que qualquer outro serviço de streaming. da HBO “Lótus Branca” Ganhou o maior número de prêmios durante Festa de pico com cinco, incluindo Outstanding Limited Series. A estratégia da Warner Bros. A capacidade do Discovery de combinar a programação premiada da HBO com conteúdo de realidade mais leve do Discovery, o que deve reduzir a “interrupção” ou o número de assinantes que cancelam o serviço, disse Wiedenfels.