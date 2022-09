Futuros de ações sobem enquanto Wall Street aguarda relatório de inflação

O Barclays rebaixou as ações da Rent the Runway para “neutra” em vez de acima, citando preocupações com o crescimento de assinantes ativos da empresa.

“A deterioração significativa nas tendências de clientes ativos no trimestre (crescimento subativo desacelerou q-o-q para -8% no segundo trimestre vs. Street +7%, desacelerando de +17% no primeiro trimestre) sugere que o aluguel é mais vulnerável à pressão geral do consumidor. ambição do que esperávamos”, O analista Michael Bennetti escreveu em nota.

As ações da Rent the Runway caíram mais de 22% no mercado primário depois que a empresa anunciou que estava demitindo 24% de sua força de trabalho.

– Sarah Min