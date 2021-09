Wall Street afunda em meio a temores do contágio de Evergrande na China e da política da dívida dos EUA

As ações caíram na segunda-feira, com os principais índices caindo mais de 1% no sino de abertura, enquanto os investidores observavam ansiosamente os potenciais efeitos em cascata de um grande calote do mercado imobiliário chinês, bem como as discussões em andamento sobre o limite da dívida em Washington.

Depois de desafiar a gravidade durante a maior parte do verão, é setembro Parece ser um mês difícil para os mercados, com os principais benchmarks diminuindo por três semanas consecutivas. No sino de abertura em Wall Street, o Dow caiu mais de 500 pontos, enquanto o S&P 500 também caiu quase 70 pontos, somando-se às perdas da semana passada. O Índice de Volatilidade CBOE, ou Vix (^ Muito Barulho), saltou mais de 15% para seu nível mais alto desde agosto, à medida que a confluência de riscos abalou os mercados.

Ações da China Evergrande Group (3333.HK) caiu mais de 10% em Hong Kong, à medida que aumentam os temores de que o poder imobiliário chinês entre em colapso sob um pesado fardo da dívida, afetando acionistas e detentores de títulos e potencialmente causando turbulência em outros lugares nos mercados globais. o O espectro de uma repressão mais ampla do governo chinês ao setor imobiliário em Hong Kong Isso aumentou ainda mais as preocupações.

“Apesar de colocar Evergrande na frente e no centro, a realidade é que as avaliações do mercado de ações estão sobrecarregadas e o mercado passou por um longo período de paralisação por causa da volatilidade, e a queda do mercado de ações de segunda-feira não é surpreendente.” empresa de gestão The Bahnsen Group, com mais de US $ 3 bilhões em ativos sob gestão.

Enquanto isso, discussões acaloradas em Washington giram em torno de aumentar o limite de endividamento do governo, construído com base no tom de risco do mercado. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, pediu ao Congresso que aumentasse o teto da dívida dos EUA novamente em … Jornal de Wall StreetEles sugeriram que fazer o contrário deixaria o governo inadimplência nos pagamentos E gerar uma “catástrofe econômica em grande escala”.

The American House está definido em Vote esta semana sobre o teto da dívida e medida de gastos temporários para manter o governo operando além do final do ano fiscal no final de setembro.

Mesmo com a aproximação da sessão de segunda-feira, os três principais índices de ações dos EUA Estava baixo até agora em setembro Em meio a crescentes preocupações com o delta variável, o ritmo de recuperação econômica, a inflação e o futuro da política monetária e fiscal. Os dados de vendas no varejo na semana passada indicaram que os consumidores estavam se voltando para os bens em vez dos gastos com serviços em meio à última onda de coronavírus, e os dados de sentimento do consumidor que permanecem fracos indicam que muitos indivíduos estão se tornando cada vez mais preocupados com as pressões inflacionárias.

Na frente de política monetária, as perspectivas de curto prazo de uma mudança para uma política ultra-flexível por parte do Federal Reserve também injetaram mais incerteza nos mercados. O Federal Open Market Committee está programado para realizar sua reunião de definição de política de dois dias na terça e quarta-feira, e o evento culmina com uma nova declaração de política monetária, uma perspectiva econômica atualizada e uma conferência de imprensa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Um dos principais temas da reunião desta semana será se o Federal Reserve aumentará seus sinais sobre quando começará a reduzir seu programa de compra de ativos da era da crise. O banco central sugeriu que essa flexibilização quantitativa – que atualmente inclui US $ 120 bilhões em compras por mês em títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas – começaria assim que a economia fizesse “progresso adicional substancial” em direção às metas de inflação e emprego do Fed.

“Embora reconheçamos prontamente que o comitê poderia fazer alterações na declaração de setembro para indicar que a redução está se aproximando, acreditamos que a impressão de empregos em agosto e o recente aumento nos casos de COVID adicionaram incerteza suficiente às perspectivas econômicas para que as autoridades se abstenham de agir. Ações substanciais Mudanças na redação Sam Pollard, economista-chefe da Wells Fargo, escreveu em uma nota no domingo.

“Se os dados econômicos melhorarem o suficiente nas próximas semanas, as autoridades do Fed podem usar os comentários públicos ao longo de outubro para indicar que a redução gradual começará em novembro”, acrescentou.

Para os investidores, o movimento de redução da fita do Fed será observado de perto, uma vez que as compras de ativos têm sido uma das principais ferramentas que o banco central tem usado para aumentar a liquidez e apoiar a recuperação econômica durante a pandemia, ajudando assim a apoiar a recuperação das ações para níveis recordes .

Embora as ações tenham perdido algum ímpeto em setembro até agora, alguns estrategistas acreditam que a movimentação pode ser temporária.

“Você tem que olhar onde está o congestionamento e, neste momento, há muitos sentimentos negativos em relação ao mercado. É por isso que compramos este mergulho esta semana e dissemos aos nossos clientes que achamos que a configuração do mercado é perfeita para um grande comício para o resto de setembro e possivelmente o início de outubro ”, Eddie Ghabbour, sócio-gerente dos consultores principais, Yahoo Finance na sexta-feira. “O próximo grande obstáculo que temos que superar é a reunião do Fed na quarta-feira. Se o Fed não decepcionar, acho que é uma alta muito arriscada … No momento, todos estão muito pessimistas sobre o mercado e, em nossa opinião os mercados não entram em colapso quando todos estão em uma posição que ela pode fazer. ”

10h00 horário do leste dos EUA: a confiança dos construtores se recupera

Construtores de casas unifamiliares nos Estados Unidos Recupere a confiança em setembror, após três meses de regressão. National Association of Home Builders / Wells Fargo Housing Market Index subiu um ponto para 76, uma leitura de mais de 50 indica que mais construtores veem as condições como boas, em vez de ruins.

A confiança das construtoras atingiu um recorde histórico de 90 em novembro de 2020, quando a pandemia de COVID-19 e as taxas de juros mais baixas levaram as pessoas a comprar casas e, em alguns casos, casas maiores devido ao trabalho em casa. mas Aumento do preço da madeirae escassez de mão de obra Problemas da cadeia de suprimentos Eles acabaram com a confiança das construtoras este ano.

“Embora os desafios dos materiais de construção persistam, a taxa de crescimento dos custos diminuiu para alguns produtos, mas a taxa de empregos na construção está tendendo a subir”, disse o economista-chefe do NAHB, Robert Dietz, em um comunicado à imprensa.

9h30 ET segunda-feira: ações caem com o sino de abertura

Aqui estão as principais mudanças nos mercados a partir das 9h30 ET:

6h57, horário do leste dos EUA, segunda-feira: ações futuras caem, Dow cai mais de 500 pontos

Aqui estão os principais movimentos dos mercados na manhã de segunda-feira:

Os traders trabalham no pregão do fechamento do Índice Dow Manufacturing na Bolsa de Valores de Nova York em 11 de março de 2020 em Nova York.

Emily McCormick é repórter do Yahoo Finance.