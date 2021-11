Vulcão La Palma, atualizações ao vivo hoje: erupção, alerta de tsunami e últimas notícias | Ilhas Canárias

Eroskey e seus clientes doaram € 435.000

A varejista espanhola Eroski lançou uma campanha no mês passado em sua rede comercial Para arrecadar fundos para as pessoas afetadas pela erupção do Cumbre Vega Na ilha de La Palma.

Como parte da campanha, o varejista tem incentivado o consumo da banana canária como forma de apoiar o setor da banana e a população afetada por este desastre natural. Ela disse que iria Doe € 0,10 por quilo de bananas Eroski Natur vendidas em suas lojas. Os clientes também puderam fazer doações voluntárias nas caixas registradoras.

No lançamento, Alejandro Martinez Periochoa, Diretor de Saúde e Sustentabilidade da Eroski, disse: “A atenção imediata é uma prioridade em casos de desastres naturais como o que estamos vendo em La Palma. De Eroski, Vamos doar e canalizar a solidariedade de nossos clientes através da Cruz Vermelha, Que presta assistência e apoio na ilha desde o primeiro momento, para ajudar a cobrir as necessidades básicas de alimentação e habitação das pessoas afetadas.

“A banana canária é um dos produtos mais apreciados, Cada um com sua qualidade e sabor. Nestes tempos difíceis para o sector da banana em La Palma, queremos sensibilizar os nossos clientes para a importância de apostar mais do que nunca neste produto que é relevante para a economia da ilha e para as oportunidades de negócio.

erupção vulcânica afetam seriamente fazendas e infraestrutura, Mas comer bananas de La Palma ainda é seguro, saudável e delicioso. Nossa doação de Eroski, que é adicionada às doações de nossos clientes, nos permitirá cobrir as necessidades básicas dos residentes afetados do vulcão. ”

Agora foi confirmado Eles arrecadaram 435.000 euros para o caso. Bom trabalho todos !!