Polícia abandona busca por nadador na Austrália, ataque duplo de tubarão

Autoridades em Perth cancelaram a busca por um nadador experiente após um ataque duplo de um tubarão em uma praia no oeste da Austrália.

A polícia disse que não ficou claro pelas testemunhas se Paul Melatchup, 57, foi atacado por dois tubarões ou duas vezes pelo mesmo tubarão branco de 14 pés. Algumas testemunhas relataram ter visto duas barbatanas dorsais.

pai de dois Mover-se de Londres para Perth, estava nadando em uma praia no norte de Fremantle quando o ataque ocorreu na manhã de sexta-feira. Minutos antes, um grupo de grandes adolescentes brancos foi avistado na praia e pulou em seu barco para avisar as pessoas.

Eles estavam perto de Millachip quando ele foi atacado – e tentaram sem sucesso ajudá-lo.

que eles “testemunhou o ataque E … forneceram à polícia informações sobre o que viram e ouviram.

Ele descreveu a tentativa dos adolescentes de ajudar Millachip como um “esforço fantástico”, mas “Talvez algo que você não queira ver. Ele acrescentou que eles também fizeram um “excelente trabalho alertando outras pessoas na praia e outros nadadores”.

As autoridades estavam tentando determinar se um grande tubarão branco estava circulando para atacar Millachip novamente ou se o nadador estava Também foi atacado por um tubarão-tigre.

A busca foi cancelada depois que apenas os óculos de natação Millachip foram encontrados.

As investigações continuarão com base no que foi lavado ou lavado Qualquer coisa no futuroMas, neste ponto, a busca marinha foi colocada em espera “, relatou o Yorkshire Post.

A esposa de Millachip, que pediu para não ser identificada, estava sentada na praia quando o ataque ocorreu.

Uma menção especial foi dada aos meninos no barco pelo que fizeram no que deveria ser Uma experiência muito aterrorizante para eles. Meu coração está com eles, e eu os agradeço pelo que fizeram ”, disse ela aos repórteres na praia. (Confira o vídeo acima).

“Eles poderiam ter salvado outras vidas”, acrescentou ela.

“Descanse em paz, Paul”, disse ela. “ele morreu [doing] O que mais gosto. … ele era um homem maravilhoso e um pai maravilhoso. “

ataque “veio do nada. “Mas aconteceu, você apenas tem que lidar com isso”, disse ela.