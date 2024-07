Vórtices lunares misteriosos possivelmente causados ​​por magma subterrâneo

Os vórtices lunares são características misteriosas, em zigue-zague e de cores claras que aparecem na superfície da lua e se estendem por centenas de quilômetros de distância.

Esses padrões intrigantes, que podem ser vistos até mesmo através de um telescópio de quintal, desafiam uma explicação fácil há anos. Pesquisas recentes sugerem que os vórtices podem ser magnetizados por magma invisível abaixo da superfície da lua.

Novos insights sobre vórtices lunares

Dados recentes de modelagem e de naves espaciais indicam que Rochas em vórtices lunares Os vórtices solares são objetos magnéticos que desviam ou redirecionam as partículas do vento solar que bombardeiam constantemente a Lua. Esta conversão faz com que as rochas próximas escurecem devido a reações químicas resultantes de colisões, enquanto os próprios redemoinhos permanecem de cor clara.

“As colisões podem causar este tipo de anomalias magnéticas”, explica Michael J. Krawczynski, professor assistente da Universidade de Washington em St. Louis. “Mas existem alguns redemoinhos onde não podemos ter a certeza de como a colisão criou esta forma e este tamanho. de objetos.” Esta observação aponta para um processo mais complexo por trás da formação dos redemoinhos, sugerindo que as colisões superficiais por si só não podem explicar as suas formas e tamanhos únicos.

Krawczynski e sua equipe sugerem que a lava subterrânea esfriou lentamente em… campo magnético Esta pode ser a razão por trás das anomalias magnéticas observadas nos redemoinhos. Seus experimentos, publicados na revista Geophysical Research: Planets, focaram no mineral ilmenita, que é abundante na Lua.

Eles descobriram que sob condições lunares, Ilmenita Partículas metálicas podem interagir para formar partículas metálicas ferromagnéticas, o que explica o magnetismo dos vórtices. “Os grãos menores com os quais estávamos trabalhando pareciam criar campos magnéticos mais fortes porque a proporção entre área de superfície e volume é maior para grãos menores do que para grãos maiores”, observou Yuanyuanliang, um dos participantes do estudo, “conforme a área de superfície exposta. aumenta, é mais fácil para os grãos menores sofrerem uma reação de redução. Este resultado indica que o tamanho e a distribuição dos grãos minerais desempenham um papel crucial no processo de magnetização.

Implicações da exploração lunar

Especifique uma origem Redemoinhos da lua Isto é crucial para a compreensão dos processos que moldaram a superfície da Lua e a história do campo magnético lunar. Missões futuras, como a missão rover planeada da NASA ao Reiner Gamma Vortex em 2025, ajudarão a recolher mais dados para confirmar estas descobertas. “Se você pretende criar uma anomalia magnética da maneira que estamos mostrando, o magma subterrâneo deve ter um alto teor de titânio”, afirmou Krawczynski. “Vimos indícios dessa reação que cria ferro metálico em meteoritos lunares e em amostras lunares da Apollo.

Mas todas essas amostras são superficiais Fluxo de lava“Nosso estudo mostra que o resfriamento subterrâneo aumentaria significativamente essas reações de formação de minerais.” Esta visão poderá remodelar a nossa compreensão da geologia lunar e do papel dos campos magnéticos na formação das superfícies planetárias.

Esta pesquisa ajudará a interpretar dados de futuras missões lunares, especialmente aquelas que exploram anomalias magnéticas. Por enquanto, Krawczynski enfatiza a necessidade de uma amostragem mais direta: “Se pudéssemos perfurar, seríamos capazes de ver se esta reação está acontecendo. Isso seria ótimo, mas ainda não é possível. Por enquanto, estamos presos a a superfície.” À medida que a tecnologia avança, futuras missões poderão eventualmente fornecer a capacidade de perfurar abaixo da superfície lunar, proporcionando uma compreensão mais abrangente destas características misteriosas.

Os resultados destes estudos serão úteis, por exemplo NASA Outras agências espaciais estão se preparando para as próximas missões lunares, com o objetivo de revelar os segredos dos redemoinhos lunares e suas repercussões no planeta Terra. História geológica da luaAo compreender o processo do magnetismo e o papel do magma subterrâneo, os cientistas esperam descobrir novos insights sobre o passado e a evolução da Lua. Esta investigação não só lança luz sobre os fenómenos lunares, mas também melhora a nossa compreensão mais ampla do magnetismo planetário e dos processos geológicos no nosso sistema solar.