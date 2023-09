Você pode obter escalas estendidas gratuitas em Portugal agora mesmo

B companhia aérea portuguesa udget TAP AirPortugal Você tem ofertas de voos de algumas cidades dos EUA para muitas cidades europeias estendido Se quiser, pode parar em Portugal a caminho do seu verdadeiro destino europeu. Basicamente, dá dois por um Um contrato de voo de destino com uma companhia aérea já com descontos. Veja como você pode tirar vantagem disso .

Acordo de transferência da TAP Air Portugal

Algumas companhias aéreas europeias permitem escalas no seu país de origem durante o processo de reserva, como a Icelandair, que oferece escalas gratuitas em Reykjavík a caminho da Europa. Existe a TAP Air Portugal Um projeto inteiro é dedicado a esta oferta Mostra como adicionar essas camadas estendidas à sua aeronave. Pode relaxar até 10 dias em Lisboa, Porto, Algarve, Açores ou Madeira antes de ir para o seu destino final ou no regresso sem custos adicionais.

Os voos em promoção atualmente partem de Chicago, Washington. DC, Miami e São Francisco. Os voos com desconto dos EUA começam em US$ 448 e duram até 19 de setembro. Você só pode reservar voos. Essas são as datas de partida e chegada Os seguintes períodos de promoção se enquadram em:

Novembro. 1 2023 – Dez. 14 2023

Janeiro. 10 2024 – 21 de março 2024

9 de abril 2024 – 30 de abril 2024

Uma passagem econômica oferece um item pessoal e bagagem de mão gratuitos.

Por exemplo Voos que você pode voar com esta oferta

Note-se que embora a TAP Air Portugal voe para Nova Iorque (EWR e JFK) e Boston, esses destinos não fazem parte do contrato atual. Aqui estão alguns exemplos de aviões Há Parte do contrato: