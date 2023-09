12 de setembro – A Football Business Academy e a Liga Portugal assinam um acordo para se tornarem o principal parceiro educacional da primeira divisão de Portugal.

A parceria foi concretizada durante a 2.ª edição do Thinking Football Summit organizado pela Liga Portugal, no Super Pac Arena, no Porto, de 7 a 9 de setembro.

Com a ambição de se tornar uma das ligas mais importantes da Europa, a Liga Portugal espera que a nova parceria melhore ainda mais a compreensão da divisão sobre o negócio do futebol e os leve ao próximo nível.

A Liga Portugal conta com alguns dos melhores clubes da Europa em termos de gestão financeira. Uma análise do CIES Football Monitor da semana passada mostrou que o melhor jogador da década tinha um clube europeu com uma balança comercial (face a despesas e receitas líquidas) de mais de 700 milhões de euros em receitas positivas.

“Depois de muitas histórias de sucesso com anteriores candidatos à FBA, estou muito satisfeito por estabelecer oficialmente esta parceria com a Liga Portugal. Apoiar a liga no seu crescimento e expansão é uma sinergia natural que esperamos continuar a construir. O futuro do futebol português é muito brilhante e estamos orgulhosos de desempenhar nossa parte nisso.” ”, disse Kristian Dobrev, vice-CEO da FBA.

“O futuro do futebol português reside não só no desenvolvimento de talentos, mas também no profissionalismo e formação de profissionais desportivos. A parceria entre a Liga Portugal e a FBA, anunciada num evento inovador como o Thinking Football Summit, será importante no desenvolvimento dos melhores profissionais”, afirmou Rui Cairo, Diretor Geral da Liga Portugal.

A quinta jornada da Liga Portugal arranca na noite de sexta-feira, com o Estrella Amadora a receber o 30 vezes campeão Porto.

Entre em contato com o autor desta história moc.l1694529258Laboratório1694529258ofdlr1694529258devia1694529258sni@g1694529258Nive.1694529258sim1694529258