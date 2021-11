Você pode finalmente obter as letras em tempo real no Spotify

foto : Chubu – uma obra-prima ( luta de ações )

Mesmo com tantas opções de streaming de música para escolher hoje em dia, o Spotify ainda é rei para milhões de usuários. Embora o aplicativo tenha tido uma execução longa e bem-sucedida, ele não brilhou tudo Categoria. Letras em tempo real estão visivelmente ausentes dos recursos do Spotify há algum tempo, assim como serviços concorrentes como Apple Music e Amazon Music. Felizmente, isso agora está mudando.

Spotify é Finalmente lançando o recurso de letras em tempo real para todos os usuários, gratuito e premium, hoje quinta-feira, 18 de novembro. No entanto, você provavelmente já viu as novidades, ativou seu aplicativo Spotify e não foi saudado com muita coisa. Nesse caso, há dois truques que você pode tentar para fazer o recurso aparecer mais rápido.

Como obter as letras em tempo real na sua conta do Spotify

Primeiro, certifique-se de que o aplicativo Spotify esteja completamente atualizado. Embora não esteja claro se esse recurso está relacionado à versão mais recente do Spotify, vimos o recurso aparecer após a atualização do aplicativo. Então, vá para qualquer dispositivo em que você costuma usar o Spotify e verifique se você está executando a versão mais recente possível do software.

Ainda não compareceu? Isso é o que aconteceu comigo no meu iPhone. Mesmo depois de atualizar na App Store, não vi as letras em tempo real. A próxima etapa, como sugiro, é fazer o login no Spotify a partir de um novo dispositivo. Este recurso funciona em todos os dispositivos móveis e desktop com Spotify, então experimente em outro telefone, tablet ou computador. Para mim, só vi o recurso depois de fazer o download e entrar no Spotify no meu Pixel 4. E quando voltei para o meu iPhone, ele apareceu magicamente lá também.

Como usar letras de músicas instantâneas do Spotify no celular, desktop ou TV

No celular, esse recurso é fácil de usar. Quando você toca em uma música que contém letras em tempo real, você verá a janela Lyrics aparecer na parte inferior da tela. Se você rolar para baixo ou clicar nesta janela, ela se expandirá para uma janela maior de letras, mostrando uma pequena amostra da música Desenvolvido por Musixmatch Palavras (as palavras atuais são destacadas em branco). Se você clicar nesta janela novamente, ela aparecerá no modo de tela inteira, permitindo que você navegue por todas as letras.

Na área de trabalho, o recurso é Arquivo Pequeno mais escondido. Ao escolher uma música com a letra em tempo real, você verá um pequeno ícone de microfone aparecer ao lado do ícone de fila. Clique no microfone e você verá uma grande janela para as palavras aparecerem. Ao contrário de um telefone celular, parece que você não consegue ver a letra inteira da música imediatamente. Em vez disso, você verá apenas as letras das músicas atuais, mais as próximas duas ou mais linhas.

Se você estiver no Spotify TV, encontrará o botão de músicas no canto superior direito da visualização Reproduzindo Agora. Além disso, em breve veremos esse recurso chegando ao PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Android TV, Amazon Fire TV, Samsung, Roku, LG, Sky e Comcast, então onde quer que você esteja ouvindo Spotify, você pode acompanhar junto com as letras.

