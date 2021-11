O novo Dimensity 9000 da MediaTek pode competir com os chips Snapdragon de alto nível da Qualcomm

A MediaTek acaba de anunciar seu mais recente processador carro-chefe: Dimensity 9000, o chip mais poderoso de todos os tempos da empresa e parece que deve ser capaz de competir com os melhores chips oferecidos por concorrentes mais populares como Qualcomm e Samsung.

Onde os chips dimensionais anteriores eram de primeira classe (como no ano passado Dimensões 1000) Ainda menos poderoso do que contemporâneos como Snapdragon 888 da Qualcomm ou Exynos 2100 da Samsung, o novo Dimensity 9000 está saindo do portão para provar o status de carro-chefe do Android 2022.

O novo Dimensity 9000 é o primeiro chip móvel a ser construído no processo 4nm da TSMC, além de utilizar a nova arquitetura v9 da Arm. É também o primeiro anúncio de um CPU que usa os novos designs de núcleo da Arm: um núcleo de desempenho Cortex-X2 com freqüência de 3,05 GHz, três núcleos Cortex-A710 com freqüência de 2,85 GHz e quatro núcleos Cortex-A510 com freqüência de 1,8 GHz. Enquanto isso, a GPU é um Arm Mali-G710 de 10 núcleos, junto com uma CPU MediaTek de quinta geração com seis núcleos de IA no total (que a empresa diz que oferece quatro vezes mais desempenho e eficiência de energia do que a geração anterior).

O primeiro processador de smartphone de 4 nm

O novo processador ISP Imagiq Gen 7 de 18 bits afirma ser o primeiro chip do mundo capaz de capturar uma imagem de 320MP (supondo que seu telefone tenha um sensor que pode disparar nesse nível) e é capaz de transmitir dados a 9 Gbps. .

Como se poderia esperar de um chip de smartphone moderno, o Dimensity 9000 oferece um modem 5G integrado com suporte para a especificação 3GPP versão 16. Notavelmente, porém, o novo chip ainda está atrás dos concorrentes, oferecendo suporte 5G embutido abaixo de 6 GHz, sem o padrão mmWave mais rápido. O Dimensity 9000 afirma ser o primeiro smartphone a suportar Bluetooth 5.3 e também funcionará com Wi-Fi 6E.

A MediaTek provavelmente não estará sozinha por muito tempo quando se trata de usar a tecnologia mais recente da Arm – a Qualcomm, por exemplo, é amplamente esperada para anunciar um sucessor para o chipset Snapdragon 888 em seu Snapdragon Tech Summit anual em 30 de novembro. Mas mesmo que a MediaTek encontre o Dimensity 9000 na mesma categoria de peso que a Qualcomm anunciou este ano, ao invés de um salto em frente, isso é uma grande vitória para a MediaTek, que está muito atrás até agora.

MediaTek também sempre foi um sucesso quando se trata de carros-chefe do Android, mas o Dimensity 9000 deixa claro que está finalmente procurando realmente competir. A questão agora é se os fabricantes de telefones estão prontos para participar.