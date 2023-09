Viktor Sokolov, o almirante russo que alegou ter sido morto no ataque ucraniano, aparece em uma entrevista em vídeo

CNN

almirante russo que As forças ucranianas disseram que ele morreu Em um ataque à Crimeia ocupada na semana passada apareceu em um arquivo vídeo Foi publicado por um canal militar russo na quarta-feira – o segundo vídeo divulgado em tantos dias que lançou mais dúvidas sobre as afirmações de Kiev.

Um repórter perguntou a Viktor Sokolov, comandante da Frota Russa do Mar Negro, em um videoclipe, sobre o ataque com mísseis ao quartel-general da frota em Sebastopol, que a Ucrânia disse ter matado.

“A Frota do Mar Negro está a implementar as tarefas definidas pelo comando com confiança e sucesso”, disse Sokolov no vídeo publicado pelo “Zvezda News”, o meio de comunicação do exército russo no Telegram.

O vídeo foi publicado na quarta-feira, mas a CNN não conseguiu verificar a data da entrevista. Há poucos detalhes na entrevista que revelem sua hora ou local.

No vídeo, Sokolov também se referiu à “Ordem de Ushakov” concedida à 810ª Brigada dos Fuzileiros Navais Russos. Este prêmio foi concedido em 29 de agosto, segundo o governador de Sebastopol, Mikhail Razvozaev.

A entrevista foi publicada um dia depois de o Ministério da Defesa da Rússia também ter divulgado um vídeo mostrando-a Ele apareceu para mostrar a Sokolov Participação em reunião com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e outros líderes militares russos.

Ministério da Defesa Russo Um vídeo postado na terça-feira mostrou Sokolov participando de uma reunião do Ministério da Defesa russo.

Nas imagens russas divulgadas na terça-feira, um homem parecido com Sokolov apareceu participando da reunião por meio de vídeo. A faixa com o nome em seu uniforme dizia Sokolov VN, e sua tela mostrava as letras cirílicas “ЧФ”, abreviação de Frota do Mar Negro. A CNN não conseguiu confirmar se se tratava de Sokolov, quando a reunião ocorreu ou onde sua aparição foi filmada.

O Kremlin inicialmente recusou-se a confirmar se Sokolov estava vivo ou não. “Nenhuma informação foi recebida do Ministério da Defesa. Isto está inteiramente sob sua jurisdição e não temos nada a dizer aqui”, disse seu porta-voz, Dmitry Peskov, na terça-feira.

Mas no dia seguinte as mensagens mudaram, com Peskov a confirmar que Sokolov tinha participado na reunião do Ministério da Defesa.

“Ontem conversamos sobre o comandante da frota. Ele participou da reunião”, disse Peskov aos repórteres na quarta-feira.

O novo ministro da Defesa ucraniano, Rustam Omerov, não confirmou nem negou que Sokolov foi morto no ataque quando Christiane Amanpour da CNN perguntou a ela Em entrevista exclusiva de Kiev na terça-feira.

“ele [Sokolov] Está em nossos territórios temporariamente ocupados… Não deveria estar lá. Então, se ele morrer, é uma boa notícia para todos que continuamos desocupando nossas terras.

Antes da publicação dos dois vídeos, as forças de operações especiais ucranianas disseram que o ataque de sexta-feira, o mais recente de uma série de ataques ousados ​​na Crimeia ocupada, matou 34 pessoas, incluindo Sokolov.

A Ucrânia tem começado cada vez mais a atacar alvos estratégicos russos na Crimeia, a região do Mar Negro no sul da Ucrânia que Moscovo anexou em 2014. No início deste mês, a Ucrânia lançou uma operação militar Ataque generalizado Na base de reparação naval russa em Sebastopol, danificando um submarino de ataque e um navio de guerra.

A Rússia nomeou Sokolov como o novo comandante da Frota do Mar Negro com base na Crimeia em agosto de 2022, de acordo com relatos da agência de mídia estatal TASS na época.