Vijay Rupani renuncia ao cargo de CM de Gujarat em ‘transformação’ da imagem do BJP | Notícias da Índia

Nova Delhi: Bharatiya Janata A estratégia de “aumentar” a imagem continua com decisões repentinas, como Vijay Rupani , que renunciou ao cargo de Ministro-Chefe de Gujarat no sábado, o quarto Poção sair do escritório depois BS Yeddyurappa (Karnataka) e Trivendra Singh Rawat (Uttarakhand) renunciaram nos últimos meses.Sarbanand Sonwal, sob cujo governo o partido concorreu nas eleições para a assembleia estadual de Assam, renunciou mesmo depois de sua vitória impressionante para abrir caminho para a sucessão de Himanta Biswa Sarma, o atual ministro-chefe do estado.

Houve vários motivos para a substituição dos quatro ministros, mas a saída de Roubani tem circulado nos últimos meses, principalmente após a segunda onda de Covid que atingiu duramente o país e levantou questões sobre como o governo está lidando com a crise. Fontes disseram que foi especulado que um entendimento foi alcançado no final do ano passado sobre a substituição de Roubani, já que o partido disputará as eleições estaduais em dezembro de 2022, sob o novo primeiro-ministro.

O cronograma exato não era conhecido e parecia provável que a alternativa seria da comunidade Patidar, um banco de votação crucial, que tem poucos simpatizantes com a liderança do BJP. Líderes partidários seniores, incluindo Secretário Geral (Organização) BL Santosh, Ministro da União e Oficial de Estado Bhupendra Yadav, Ministro da Saúde copiado de Ministro das pescas Vijay Rupala Na capital paulista, onde provavelmente haverá uma transição suave em meio à possibilidade do líder Patidar substituir Rupani.

Fontes do partido confirmaram que a mudança de liderança está sujeita à supervisão do Primeiro-Ministro Narendra modi.

Em Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat foi forçado a renunciar depois que a liderança central estava recebendo feedback sobre o desempenho “defeituoso” de seu governo, bem como algumas decisões polêmicas, como a proposta de tomada de controle das administrações do templo pelo governo estadual. Uma seção do RSS e grupos de clarividentes foram declarados infelizes e ameaçaram lançar um incitamento contra o governo.

O Comando Central não conseguiu conter as divergências em sua unidade de Karnataka sobre Yeddyurappa, que foi forçado a renunciar, após o que Basavaraj Bommai assumiu como CM.