China e Vietnã devem evitar disputas exageradas no Mar da China Meridional – Wang Yi da China

HANOI / SHANGHAI (Reuters) – China e Vietnã devem se abster de tomar medidas unilaterais no Mar da China Meridional que complicariam a situação e agravariam as diferenças, disse o Ministério das Relações Exteriores da China.

O ministério disse em um comunicado no sábado que o conselheiro de Estado Wang conversou com o vice-primeiro-ministro vietnamita Pham Binh Minh durante uma visita ao Vietnã.

A visita de Wang ao Vietnã, parte de sua viagem de uma semana ao sudeste asiático, ocorre cerca de duas semanas depois que o vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visitou a região.

Em uma reunião com o embaixador chinês poucas horas antes da visita de Harris, o primeiro-ministro vietnamita disse que o Vietnã não toma partido de um país contra outro. Consulte Mais informação

A China diz ter soberania histórica sobre a maior parte do Mar da China Meridional, mas seus vizinhos e os Estados Unidos dizem que essa reivindicação não tem base no direito internacional, incluindo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) de 1982, para a qual a China é festa. é um site.

A reivindicação de Pequim se sobrepõe à zona econômica exclusiva do Vietnã, ou ZEE, bem como às de Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Taiwan. Trilhões de dólares de comércio fluem a cada ano através da hidrovia, que também contém ricos bancos de pesca e campos de gás.

De acordo com o comunicado do ministério chinês, Wang disse que os dois países deveriam valorizar a paz e estabilidade conquistadas a duras penas no Mar da China Meridional e ter o cuidado de resistir à interferência de forças extraterritoriais.

O vice-primeiro-ministro vietnamita Pham Binh Minh disse em um comunicado do governo que é importante que os dois países respeitem os direitos e interesses legítimos um do outro, de acordo com o direito internacional e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

A declaração do governo vietnamita acrescentou que os dois lados concordaram em continuar a seguir estritamente as percepções comuns de alto nível, administrar diferenças, evitar situações complicadas ou expandir disputas e, em conjunto, manter a paz e a estabilidade nas águas disputadas.

O Vietnã disse que a China doará 3 milhões de doses adicionais da vacina COVID-19 ao Vietnã neste ano, elevando a doação total de vacinas da China ao país para 5,7 milhões de doses.

Além da visita de Wang, o ministro da Defesa do Vietnã encontrou no sábado seu homólogo japonês Nobuo Kishi na primeira viagem de Kishi ao exterior após assumir o cargo no ano passado, informou o Kyodo News.

A Kyodo disse que o Japão e o Vietnã assinaram um acordo permitindo a exportação de equipamento e tecnologia de defesa de fabricação japonesa para o país do sudeste asiático “para melhorar a cooperação em meio à crescente insistência da China em águas territoriais”.

O acordo foi selado no ano passado durante o reinado do primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga Visita para o Vietnã.

“O Japão vai acelerar as negociações com o Vietnã para vender navios SDF”, disse a Kyodo, citando a Kyodo.

A Kyodo disse que os dois ministros também concordam com a importância de manter a paz e a segurança e a liberdade de navegação e sobrevôo.

