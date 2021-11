Vídeo do UFC 268: Ian Garry saúda Conor McGregor após nocaute devastador para acabar com Jordan Williams

Não foi facil Ian Gary Em sua primeira aparição no Octagon, no entanto, o cliente potencial da Irlanda causou um grande impacto com um nocaute impressionante em UFC 268.

Depois que seu nariz ficou ensanguentado por causa de alguns socos violentos por cortesia Jordan WilliamsGary finalmente encontrou o buraco que queria com apenas alguns segundos restantes na rodada de abertura. Enquanto Williams avançava com um grupo, Gary respondeu com um soco perfeitamente sincronizado que esmagou completamente seu oponente no queixo e o mandou para a tela.

A luta foi interrompida com o fim do tempo oficial às 4:59 do primeiro round.

“Acabamos de chocar o mundo”, disse Gary depois de homenagear Williams por ter lhe dado uma luta difícil em sua estreia no UFC. “Os irlandeses estão de volta, garoto! Eu tenho muito que aprender Eu tenho 23 anos de idade. Nós fazemos o juramento. “

Foi um começo lento para Gary quando a luta começou com Williams constantemente liderando-o e lançando duas ou três séries de rebatidas. Gary estava ansioso para acertar os golpes de contador, mas Williams estava indo bem e nunca permitiu que ele jogasse algo muito forte para trás.

Isso mudou depois que Williams disparou outra rajada de socos, mas desta vez Gary desferiu um ataque frontal. Williams caiu no tapete após um soco com Gary rapidamente comemorando sua vitória e citando outro irlandês famoso, que causou um grande impacto após sua estreia no UFC.

Gary disse, referindo-se ao ex-campeão da League Two Conor McGregor. “Esta é a aquisição, parte dois.”

McGregor obviamente gostou do que viu do meu vizinho na jaula.