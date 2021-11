Bônus do UFC 268: Justin Gethje x Michael Chandler lidera uma noite de seis vencedores

O UFC estava de bom humor depois que seus lutadores colocaram tudo em risco em um dos maiores shows do ano.

Duas recompensas adicionais de $ 50.000 foram distribuídas pela performance da noite após o sucesso de sábado UFC 268 evento com Chris BarnettE Bobby GreenE Alex Pereira, E Marlon Vera Tudo recolhe cheques de bônus junto com os vencedores de Fight of the Night Justin Gethje E Michael Chandler.

O prêmio de Luta da Noite não foi nenhuma surpresa depois que Gaethje e Chandler deixaram os fãs do Madison Square Garden desejando mais duas rodadas depois disso. No slugfest para abrir o card principal da noite. Gaethje venceu por decisão unânime sobre Chandler e também levou para casa seu décimo bônus noturno de luta no UFC em sua nona participação na promoção.

Barnett agitou a multidão elétrica desde o momento em que saiu, dançou descontroladamente até a gaiola e, em seguida, mandou Jean Vaillant na aposentadoria Com chute giratório. Em seguida, o bonito peso pesado comemorou com um salto para a frente em sua bunda.

Green e Pereira também atuaram nos playoffs com Green Pontuação de nocaute no primeiro turno a partir de yaquinta e o ex-campeão do Glory Kickboxing Alex Pereira, que fez sua estreia no UFC Knockout Knee Flying incrível a partir de Andreas Michaelides.

Vera se declarou uma das 10 melhores competidoras com 135 libras por nocaute no terceiro round Frankie Edgar, levou o ex-campeão dos leves do UFC à quarta derrota em cinco lutas.