Victoria Alonso, da Marvel, é demitida para trabalhar em ‘Argentina, 1985’ – Diversos

Um porta-voz da Disney chama os comentários do advogado de Alonso de “infeliz”.

O trabalho de Victoria Alonso como produtora do longa-metragem indicado ao Oscar “Argentina, 1985” está sendo citado como motivo para a demissão do antigo executivo da Marvel Studios, de acordo com três fontes familiarizadas com a saída de Alonso. No entanto, o advogado de Alonso retirou essa justificativa – chamando-a de “extremamente ridícula”.

Em uma declaração para diversoa advogada Patty Glaser, que representa Alonso em sua saída da Disney, afirma que a executiva foi “silenciada” pela Disney e que teve a “bênção” do estúdio para trabalhar em “Argentina, 1985”.

Segundo fontes, a disputa era o contrato de trabalho de Alonso com a Disney em 2018, que a impedia de trabalhar em projetos para estúdios concorrentes. Argentina, 1985 – que traça as experiências da vida real da recente ditadura do país – foi produzido em parte pela Amazon Studios, que lançou o filme no Prime Video em outubro.

Fontes dizem que Alonso, que nasceu e cresceu na Argentina, não alertou a Disney sobre seu trabalho em “Argentina, 1985” de antemão. Ainda assim, seus anos de serviço na Marvel deram a Alonso influência suficiente para que o estúdio fizesse seu avô trabalhar horas extras em um novo contrato de trabalho que Alonso assinou no ano passado, de acordo com essas fontes, que proibia expressamente o CEO de trabalhar fora da Marvel – incluindo qualquer outro. Trabalho. Promoção extracurricular. Embora incomum para um CEO da estatura de Alonso, projetos em distribuidores terceirizados eram praticamente inéditos.

Depois que o filme de 1985, a Argentina foi escolhida pelo país de mesmo nome como sua inscrição oficial no Oscar, no entanto, Alonso apareceu no circuito da temporada de premiações para ajudar a levar o filme à indicação ao Oscar de Filme Internacional. Alonso foi repetidamente lembrada por escrito de que havia violado seu contrato, dizem essas fontes, mas ela seguiu em frente de qualquer maneira, caminhando na fila da imprensa no Oscar com o diretor de “Argentina, 1985”, Santiago Mitri, em vez de servir como um dos executivos produtores de Vários candidatos para “Pantera Negra: Wakanda Forever”. Depois de apenas oito dias, Alonso foi demitido por quebra de contrato e violação dos Padrões de Conduta Empresarial da Disney.

Uma ideia que a Disney conhecia e concordou que poderia funcionar [“Argentina, 1985″]Então eles dizem ostensivamente que tinham um motivo para demiti-la por causa de uma ou duas entrevistas de apoio a este filme, parece loucura”, disse um ex-executivo da Disney. diverso Sob condição de anonimato.

“A ideia de Victoria ser demitida por causa de um punhado de entrevistas à imprensa relacionadas a um projeto de paixão pessoal sobre direitos humanos e democracia que foi indicado ao Oscar e teve a bênção da Disney para trabalhar é absolutamente ridículo”, diz Glaser. Victoria foi silenciada, uma bicha latina que teve a coragem de criticar a Disney. Então ela foi demitida quando se recusou a fazer algo que considerava repreensível. Disney e Marvel tomaram uma decisão muito ruim que teria consequências devastadoras. Há muito nisso. história e Victoria em breve a contará – em um fórum ou outro”.

Uma fonte próxima ao assunto também disse que, após os comentários de Alonso no GLAAD Awards de 2022, no qual ela chamou o ex-CEO Bob Chapek pelo nome por sua reação ao projeto de lei “Don’t Say Jay” da Flórida, ela foi informada de que não poderia pressione mais para os projetos da Marvel.

Em comunicado enviado a diverso Depois que esta história foi publicada, um porta-voz da Disney chamou os comentários de Glaser de “infeliz”.

“É lamentável que Victoria compartilhe uma conta que ignora vários fatores importantes relacionados à sua saída, incluindo uma quebra de contrato inquestionável e uma violação direta da política da empresa”, disse o porta-voz. “Desejamos a ela tudo de bom para o futuro e agradecemos por suas muitas contribuições para o estúdio.”

O trabalho de Alonso em “Argentina, 1985” parece ter sido o ponto culminante do mandato do CEO da Marvel, que se tornou cada vez mais difícil devido à Bom–anunciante crítica Como parte da abordagem do estúdio aos efeitos visuais, um dos departamentos era supervisionado por Alonso. O último capítulo da Marvel, “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, sofreu duras críticas por seus efeitos visuais, e o filme é um dos filmes de menor bilheteria da Marvel Studios na história da empresa.

Primeiro repórter de Hollywood mencionado que a saída de Alonso estava relacionada ao seu trabalho em “Argentina, 1985”.

atualizar: Esta história foi atualizada para incluir uma declaração do advogado de Alonso e relatar o discurso do CEO no GLAAD Awards.

Atualização 2: Esta história foi atualizada para incluir uma declaração de um porta-voz da Disney.