Gwyneth Paltrow testemunha em um julgamento de acidente de esqui

Gwyneth Paltrow intensificou na sexta-feira para testemunhar em um julgamento civil. Paltrow está sendo processado por um oftalmologista aposentado, que está processando o ator por ferimentos sofridos em uma colisão de esqui.

Paltrow testemunhou que inicialmente pensou que o incidente era “agressão sexual” ou uma “piada prática” quando Terry Sanderson pulou em suas costas. Ela disse que dois esquis escorregaram entre suas pernas e seus esquis. Ela disse que sentiu um corpo “pressionando minhas costas” antes que os patinadores caíssem no chão. “Ele estava gemendo e roncando de forma desagradável”, disse Paltrow em seu depoimento.

Ela disse que se lembrava de empurrá-lo para longe, virar-se e gritar com Sanderson. “Fiquei com muita raiva do que aconteceu”, disse ela. Na plataforma, Paltrow se desculpou por gritar palavrões por patinar nela.

O processo civil decorre de um incidente de 2016 no Deer Valley Resort, onde os dois colidiram em uma pista de esqui. Sanderson, 76, quebrou quatro costelas no acidente e originalmente processou Paltrow em mais de US$ 3 milhões, que foi reduzido para US$ 300.000 em danos, alegando que ela estava “fora de controle” e delatou-o. Paltrow, 50, contestou $ 1 e honorários advocatícios, alegando que Sanderson causou o acidente.

Os advogados de ambos os lados tentaram provar se Sanderson ou Paltrow era o patinador mais difícil – Um ponto de etiqueta nas pistas também pode identificar quem é o culpado.

Os primeiros dias de testemunho no que se espera ser um julgamento de oito dias também se concentraram na saúde de Sanderson. Testemunhas oculares, incluindo seu médico e sua filha, testemunharam sobre problemas médicos, incluindo sintomas de lesão cerebral.

Gwyneth Paltrow entra no tribunal para seu julgamento, sexta-feira, 24 de março de 2023, em Park City, Utah, onde é acusada em um processo de bater em um esquiador durante as férias de esqui da família em 2016, deixando-o com danos cerebrais e quatro costelas quebradas. . Rick Bomer/AP



O testemunho de sexta-feira começou com o testemunho contínuo do neurologista Dr. Richard Boehm, que continuou seu testemunho de especialista a partir de quinta-feira por videoconferência sobre a lesão cerebral anterior de Sanderson e os sintomas pós-concussão.

O próximo foi o amigo de longa data e também ávido esquiador Mark Herath, que testemunhou que após o acidente Sanderson, que era um “grande falador”, ficou desorientado, incapaz de acompanhar as conversas e, como resultado, frustrado e zangado. Herat testemunhou que ficou paranóico, o que afetou a amizade deles.

“Você só pode tomar Terry em pequenas doses agora”, disse ele.

Os advogados de Paltrow também questionaram se havia um vídeo GoPro da colisão e perguntaram à filha de Sanderson sobre e-mails entre os dois discutindo a filmagem. Paltrow, vencedora do Oscar que fundou a empresa de bem-estar Goop, afirmou que sua fama ajudou a estimular o processo.