Vencedor do Ferrari 499P Le Mans produz carro de corrida

A Ferrari está dando aos entusiastas ricos das pistas a oportunidade de possuir o que é essencialmente uma versão de seu carro de corrida 499P LMH, vencedor de Le Mans, mas livre de todos os regulamentos de corrida.

O novo carro é o 499P Modificata e fez sua estreia no fim de semana no rali Finali Mondiali da Ferrari no circuito italiano de Mugello, onde a montadora também estreou o carro de corrida 296 Challenge e o supercarro SP-8.

A produção do 499P Modificata será limitada, embora a Ferrari não tenha dito quão limitada, e os carros serão oferecidos através do novo programa Sport Prototipi Clienti juntamente com o programa F1 Clienti no âmbito do Ferrari Client Driver Program.

O preço é fixado em 5,1 milhões de euros (cerca de US$ 5,4 milhões) e inclui uma adesão de dois anos ao Sport Prototipi Clienti a partir de 2024. A adesão inclui todos os serviços e logística do carro e até mesmo a equipe de engenharia para os eventos de pista organizados por Ferrari.

O 499P Modificata é baseado no mesmo monocoque de fibra de carbono do carro de corrida 499P, com suspensão push-bar e tecnologia Brake-by-Wire que permite ao motor elétrico montado na frente recuperar energia durante a frenagem. A Ferrari disse que o sistema de suspensão foi recalibrado para proporcionar uma experiência mais agradável em comparação com as configurações encontradas no carro de corrida que levou à vitória geral na corrida de Le Mans de 2024 deste ano.

Pneus especiais Pirelli também foram adotados para o carro de corrida. Eles são projetados para serem mais tolerantes do que os pneus de um carro de corrida, inclusive proporcionando um manuseio mais previsível, mais feedback e tempos de aquecimento mais rápidos, de acordo com a Ferrari. Mede 310/710-18 na frente e 340/710-18 na traseira.

A maior mudança feita no 499P Modificata foi no departamento de trem de força. O sistema de transmissão ainda consiste em um V6 biturbo de 3,0 litros que aciona as rodas traseiras por meio de uma transmissão sequencial de 7 velocidades e um único motor elétrico que aciona as rodas dianteiras. No entanto, livre dos regulamentos de corrida, o 499P Modificata tem 697 cv (858 cv com CVT), contra 670 cv do carro de corrida. O design exclusivo do motor também proporciona mais torque em baixas rotações.

Ferrari 499P modificado

Também desapareceu o regulamento que limitava o uso do motor dianteiro apenas a velocidades acima de 118 mph. Os motoristas também não estão mais restritos quanto ao tempo que podem usar o sistema Push to Pass do carro. No 499P Modificata, isso fornece 161 cv adicionais por sete segundos, aumentando temporariamente a potência máxima para a marca de 858 cv. O sistema Push to Pass ainda é limitado pelo estado de carga disponível da bateria e será desativado automaticamente abaixo de um determinado limite de carga.

O resultado das atualizações, segundo a Ferrari, é o carro de maior desempenho da marca fora de um carro de corrida dedicado.

É possível que mais versões do 499P cheguem no futuro. Além do nome 499P Modificata, sabe-se que a Ferrari registrou marcas registradas para o 499 GTB, 499 GTS e 499 Speciale, talvez em referência às versões mais formidáveis ​​do 499P. GTB significa “Gran Turismo Berlinetta” e às vezes é usado pela Ferrari para modelos cupê. Da mesma forma, GTS significa “Gran Turismo Spider” e às vezes é usado pela montadora para conversíveis, enquanto a Ferrari às vezes usa Speciale para modelos potentes, como o 458 Speciale. É possível que os nomes sejam usados ​​para o sucessor da Ferrari LaFerrari que está atualmente em testes.