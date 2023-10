Evento Scary Fast October Mac da Apple: como assistir e o que esperar esta noite

uma surpresa! A Apple tem outro evento para este ano. Diz-se que vários problemas da cadeia de suprimentos atrapalharam os planos de anunciar dispositivos adicionais no evento do iPhone 15 no mês passado. Embora nos últimos anos a empresa tenha optado por fazer uma rodada final de anúncios por meio de comunicados à imprensa, desta vez está realizando um evento independente – acontecendo hoje à noite às 22h. 17h PT/20h ET.

A empresa enviou convites para participar do Scary Fast em 24 de outubro, levando à especulação de que tal evento que a Apple realizará em outubro poderia sinalizar o tão esperado lançamento do novo desktop. No entanto, a ressalva é que, ao contrário dos últimos dias, não há nenhum elemento pessoal. Portanto, são notícias substanciais, mas talvez não o suficiente para exigir que pessoas de todo o mundo viajem.

O evento também é incomum em seu horário de início. Em vez das 10h PT da manhã de terça-feira, o horário de início é 17h PT/20h ET Segunda à noite – Véspera de Todos os Santos, por assim dizer. Como sempre, a maneira mais rápida e fácil de acompanhar (além de adicionar o TechCrunch aos favoritos, é claro) é visitar Página de eventos da Apple. Como de costume, a Apple também disponibilizará streaming via YouTube. Este tende a ficar um pouco atrás do outro, se essas coisas forem importantes para você.

Quanto ao que esperar desta vez, além das implicações óbvias do Halloween, a frase “Scary Fast” é provavelmente uma referência aos novos chips. Enquanto isso, tanto o logotipo prateado da Apple no convite quanto o efeito AR que o transforma em uma ferramenta Finder são fortes indicadores de que estamos lidando com novos Macs aqui.

Portanto, as manchetes mais lógicas no momento são um novo iMac de 24 polegadas, junto com um MacBook Pro atualizado, equipado com os chips M3 e M3 Pro, respectivamente. Agora, a Apple também está trabalhando em um iMac/iMac Pro de 32 polegadas, embora os relatórios indiquem que ele não será lançado até o próximo ano, no mínimo. Mas parece que a Apple está pronta para comemorar tardiamente a chegada do macOS Sonoma com algum novo hardware, de qualquer maneira.

Claro, o iPad pode ganhar um pouco de amor desta vez. Pro parece o mais provável no momento, mas, honestamente, toda a linha está em jogo desta vez. Esta também será uma ótima oportunidade para atualizar vários dispositivos com conectores USB-C, pouco antes das férias. Já se passaram quase três (muito longos) anos desde que o AirPods Max foi lançado.

Bem, qualquer membro da linha pode seguir os passos da atualização do AirPods Pro 2 do mês passado. Também ainda tenho esperança de que gabinetes USB-C independentes estejam disponíveis em algum momento. De qualquer forma, é justo esperar que o evento envolva mais do que apenas Macs. Entre outras coisas, o Vision Pro quase não teve tempo de palco no evento do iPhone. Com sua chegada iminente no início do próximo ano, este será um bom momento para falar sobre demos e estrear mais conteúdos.

Veremos você – e Tim – esta noite.