Vazamentos do Switch 2 afirmam que o console funciona “como um PS5”, FF7R será o título de lançamento e muito mais

Vazamentos relacionados à Sega e à Square Enix revelaram que os desenvolvedores já estão trabalhando com kits de desenvolvimento do Switch 2. Diz-se que Final Fantasy 7 Remake está funcionando muito bem no console e provavelmente será um título de lançamento.

Não é nenhum segredo que o Nintendo Switch está envelhecendo. Desde seu lançamento inicial em 2017, não houve atualização de hardware. E ao contrário do PS4 Pro e do Xbox One

O artigo continua após o anúncio

Portanto, aqueles que amam os jogos da Nintendo aguardam ansiosamente uma maneira de trazer seus jogos favoritos para a era moderna com precisão e fidelidade gráfica que não pareça um retrocesso em relação aos seus contemporâneos. Embora haja rumores sobre o Switch 2 há algum tempo, as informações são escassas. Até agora, isso é.

O artigo continua após o anúncio

De acordo com um novo vazamento relacionado à Sega e Square Enix, o Switch 2 está a caminho e os desenvolvedores já estão trabalhando em kits de desenvolvimento para esses consoles há algum tempo. Diz-se que Final Fantasy 7 Remake está funcionando bem no console e tem boas chances de ser um título de lançamento.

O artigo continua após o anúncio

Vazamentos do Switch 2 afirmam que os desenvolvedores estão trabalhando com o console

A maior novidade desses vazamentos é que os desenvolvedores estão rodando seus jogos no kit de desenvolvimento do Switch 2 e estão ligados Bom.

O remake de Final Fantasy 7 não exigiu muito esforço para navegar de acordo com as afirmações do vazador sobre o que os desenvolvedores dizem, e que não demorou muito para terminar o jogo.

READ Os melhores jogos de PlayStation de 2022 de acordo com o Metacritic O artigo continua após o anúncio

Considerando o quão difícil é rodar jogos AAA modernos no Switch,… Conteúdo deste vazamento Destaco que o Switch 2 representa um enorme salto tecnológico.

O artigo continua após o anúncio

“FF7R parece e funciona como um jogo PS5 no devkit Switch 2. A porta não demorou muito, pelo que me disseram. Poderia ser um jogo de lançamento, não tenho certeza”, afirma o vazador.

Assine nosso boletim informativo para receber as atualizações mais recentes sobre eSports, jogos e muito mais.

Square Enix O primeiro Final Fantasy 7 Remake foi um grande sucesso para a Sqaure Enix.

O vazador também teve algumas afirmações semelhantes vindas da Sega, onde os kits de desenvolvimento já existem há algum tempo e estão disponíveis para os desenvolvedores trabalharem. A informação mais importante a ser retirada aqui é que ele é compatível com alguns jogos Switch até agora e que o console provavelmente está trabalhando para obter compatibilidade total com versões anteriores.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

“O kit de desenvolvimento do Switch 2 já está aqui há algum tempo e posso verificar que é compatível com alguns dos jogos testados. Novo cartucho. Novo recurso de câmera.”

A ideia de um novo cartucho fez os fãs se perguntarem se as versões físicas de seus jogos Switch serão ou não compatíveis com versões anteriores, mas alguns comentaristas do Função de reinicialização original Eles notaram que o 3DS tinha um problema e uma solução semelhantes.

“Poderia ser como mudar DS > 3DS, onde eles apenas adicionam essência para que os jogos 3DS não possam ser incluídos no DS.” disse um comentarista.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

Além disso, a embalagem do amiibo foi alterada Especulação levantada Eles podem estar se preparando para lançar o Switch 2. Dispositivos compatíveis não estão mais incluídos como parte da nova embalagem, fazendo alguns acreditarem que a Nintendo está agora trabalhando para “preparar o amiibo para o futuro”.

Ainda não está claro o que mudará no Switch 2, mas se os desenvolvedores já trabalham com kits de desenvolvimento há algum tempo, provavelmente ouviremos mais notícias sobre o próximo console em breve.