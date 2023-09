Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 tem um novo desenvolvedor, com lançamento em 2024

participação em Pátio de pagamento sobre

A equipe Everyone’s Gone to the Rapture foi confirmada como o novo estúdio por trás de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, com uma janela de lançamento atualizada definida para o final de 2024. Não está claro quanto trabalho colocado pelo desenvolvedor original Hardsuit Labs no projeto irá será transferido para a versão final, mas você pode assistir a um novo trailer acima.

Anunciado originalmente em 2019, o jogo enfrentou muitos contratempos, pois o projeto ultrapassou muitas das janelas de lançamento esperadas. Foi anunciado para PS5 e PS4, mas o trailer mais recente contém apenas o logotipo do PS5. A jogabilidade será revelada em janeiro de 2024.

Assumindo a produção de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, o chefe do estúdio Ed Daly disse que se encaixaria “perfeitamente” no portfólio da equipe, que também inclui Dear Esther e o próximo filme Still Wakes the Deep. “Bloodlines 2 é o nosso projeto mais ambicioso até agora. Os fãs da série aguardavam ansiosamente este jogo e estamos à altura do desafio.”

“Estamos trazendo mais de 15 anos de experiência premiada para o projeto, criando um jogo que honra o legado de seu antecessor e ao mesmo tempo traz sua jogabilidade para a era moderna”, acrescenta. Quanto ao motivo pelo qual a Sala Chinesa foi escolhida para o projeto, o vice-presidente da marca World of Darkness, Sean Greaney, explicou que era a paixão do estúdio pelo material original. “Os fãs da série podem ficar tranquilos sabendo que Bloodlines 2 está em boas mãos e teremos mais para compartilhar com vocês em janeiro.”

