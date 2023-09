Depois de se opor originalmente à regra da UE, a Apple agora dará um toque positivo à mudança USB-C

Estamos agora a menos de uma semana e meia do lançamento da série iPhone 15 e, graças ao desejo da União Europeia de obter um carregador comum para os seus dispositivos eletrónicos, iPhone 15 A série abandonará a porta proprietária Lightning, que tem sido usada desde o lançamento do iPhone 5 em 2012, e mudará para USB-C. A UE espera que esta mudança reduza o lixo eletrónico e seja mais conveniente para os consumidores que possam ter utilizado USB-C em muitos produtos de consumo.

Para a Apple, a mudança foi forçada porque não era rentável oferecer unidades iPhone alimentadas por USB-C na UE e manter portas Lightning em todos os outros lugares. Como resultado desta mudança, a Apple perderá parte da receita arrecadada dos fabricantes de acessórios que pagaram à Apple para produzir cabos certificados MFi (Made For iPhone). Como Mark Gurman da Bloomberg observou hoje emprego as notícias A mudança para USB-C também afeta a Apple de outras maneiras.

Em 12 de setembro, a Apple provavelmente falará sobre bons motivos pelos quais o iPhone deveria mudar para USB-C



A Apple teve que gastar dinheiro para reformar a porta de carregamento do iPhone. Do ponto de vista da empresa, como os telefones Android usam USB-C para carregamento e transferência de dados, a gigante da tecnologia está preocupada que, com iPhones e dispositivos Android usando o mesmo carregador, seja um pouco mais fácil para os usuários do iPhone mudarem para o ecossistema Android. . Isso pode ser pensar demais, mas é o que a Apple faz.

A imagem supostamente mostra as portas USB-C do iPhone 15 Plus e iPhone 15

A grande coisa que os consumidores devem observar é a iluminação a gás da Apple. A empresa está empenhada em fazer uma mudança positiva que não queria e, inicialmente, a Apple tentou combater a decisão da UE, sugerindo que a mudança para USB-C poderia resultar no descarte de cabos Lightning em aterros sanitários. Greg Joswiak, diretor de marketing da Apple, disse no ano passado que permitir que os governos tenham uma palavra a dizer no design de produtos poderia ser prejudicial.

Mas, como aponta Gorman, sempre que a Apple muda um design ou lança um novo produto, ela quer “operar a partir de uma posição de força”. Como resultado, a Apple só irá fornecer coisas boas sobre a mudança, destacando o quão compatível o iPhone é com outros dispositivos. E como a mudança para USB-C ajudará a proteger o meio ambiente contra o lixo eletrônico.

Caso você esteja se perguntando, antes da porta Lightning, a Apple usava um pesado cabo e porta de 30 pinos no iPhone e no iPad. Em última análise, o objetivo é não ter nenhuma porta de carregamento. Já vimos uma prévia de como será o futuro dos carregadores magnéticos sem fio MagSafe da Apple.

Alguns usuários do iPhone podem acabar tendo que comprar uma nova unidade de carregamento ou um cabo especial



Este não é de forma alguma o fim do mundo, embora para alguns proprietários de iPhone possa significar gastar dinheiro em uma nova unidade de carregamento. Como aponta Gorman, aqueles que compraram o iPhone 11 ou anterior receberam um dock de carregamento USB-2 na caixa do telefone (sim, Virgínia, os fabricantes de telefones costumavam incluir um adaptador de carregamento gratuito quando você comprava um telefone novo).

Como esses blocos não são compatíveis com USB-C, se os usuários planejarem usar seus blocos de carregamento mais antigos (do iPhone 11 ou anterior) com o novo iPhone USB-C, eles terão que usar um cabo que converta USB 2 em USB-C . A maioria das pessoas provavelmente irá em frente e comprará um novo adaptador.