Urano brilhante e anelado em uma nova imagem do Telescópio Webb

Sim, é Urano. A esfera gigante de gelo se parece mais com… Ovo de dinossauro esterilizado De um planeta nesta nova imagem do Telescópio Espacial Webb.

Urano, o sétimo planeta a partir do Sol, ainda guarda muitos segredos. nós Conhecido É um gigante gelado, composto principalmente (80% ou mais) de água gelada, amônia e metano em torno de um núcleo rochoso, e tem um céu rico em sulfeto de hidrogênio. Ele também possui um sistema de anéis, que nos é menos familiar do que os anéis que cercam Saturno.

Embora os anéis de Urano já tenham sido fotografados antes Hubble em novembro de 2014 e novembro de 2022 E Por Webb em abrilA nova e legal foto adiciona alguns detalhes. Por exemplo, esta imagem da web – obtida pela câmera infravermelha próxima (NIRCam) do observatório – captura o tênue anel Zeta do planeta, o anel mais próximo do planeta.

A imagem aproximada acima mostra nove das luas do planeta. No sentido horário, a partir das duas horas, estão Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet e Perdita. As luas de Urano são às vezes chamadas de “luas literárias”. O site da NASA afirmaPorque recebeu o nome de personagens das obras de William Shakespeare e Alexander Pope.

Urano tem 27 luas conhecidas, 14 das quais são visíveis na imagem abaixo: Oberon, Titânia, Umbriel, Julieta, Perdita, Rosalind, Puck, Belinda, Desdêmona, Cressida, Ariel, Miranda, Bianca e Portia, segundo o Espaço Europeu Agência. lançar.

O crescente azul profundo em Urano é causado pela grande calota polar norte, que domina o lado direito do planeta na perspectiva de Webb. Urano tem uma forte inclinação em relação ao plano orbital do sistema solar, razão pela qual o seu pólo norte aponta para o sol. Será a calota polar De frente para o chão Diretamente em 2028, dando aos cientistas de Webb e Hubble a chance de visualizar melhor a estrutura única.

Urano é mais do que apenas alvo de nossas piadas; É um lugar interessante para cientistas planetários. em outubroA análise dos dados do telescópio Keck II revelou uma tonalidade avermelhada ao redor do planeta, uma aurora causada pelo íon H3+, que brilha no infravermelho no céu de Urano.

No ano passado, as Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina Seu nome é Urano Como uma das prioridades científicas mais importantes na próxima década. Especificamente, o relatório das Academias diz que a missão de maior prioridade até 2032 deveria ser a sonda Urano. Sim, as piadas se escrevem sozinhas, mas isso não torna o estudo deste planeta menos importante.

