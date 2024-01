Uma válvula presa pode ter condenado a missão de pouso lunar de Peregrine

A Astrobotic se concentrou em uma possível causa dos problemas enfrentados pelo módulo lunar Peregrine.

O Peregrine foi lançado na manhã de segunda-feira (8 de janeiro) a bordo do novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance (ULA), com o objetivo de se tornar a primeira espaçonave privada a pousar suavemente na superfície da lua.

No entanto, esse sonho foi destruído por um vazamento de propulsor que apareceu logo após o Peregrine ser lançado do estágio superior do foguete. Desde então, a Astrobotic solucionou e analisou o problema, e a empresa agora pode saber o que aconteceu.

“A hipótese atual da Astrobotic para a anomalia de propulsão da espaçonave Peregrine é que a válvula entre o compressor de hélio e o oxidante não conseguiu religar após ser ligada durante a inicialização”, escreveram representantes da empresa em uma carta. Postado em X terça-feira à tarde (9 de janeiro).

“Isso resultou em um fluxo de hélio de alta pressão que fez com que a pressão no tanque do oxidante subisse além do seu limite operacional, rompendo assim o tanque”, acrescentaram.

A Astrobotic tem sido admiravelmente transparente sobre a anomalia Peregrine: a atualização da tarde de terça-feira foi a oitava atualização que a empresa publicou no X desde que ocorreu o vazamento.

Na atualização número sete, publicada pela Astrobotic na terça-feira, a empresa anunciou que um vazamento de combustível impedirá que Peregrine pouse na Lua conforme planejado. Esta atualização também afirmou que o módulo de pouso está em modo de operação estável e tem combustível suficiente para aproximadamente 40 horas.

A Peregrine transporta 20 cargas úteis para uma variedade de clientes, incluindo a NASA, que colocou cinco instrumentos científicos no módulo de pouso por meio do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da agência. Nenhuma dessas cargas chegará ao destino pretendido.

O próximo lançamento do CLPS ocorrerá no próximo mês, quando o módulo de pouso Nova-C da Intuitive Machines, com sede em Houston, for lançado em direção à lua a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9.

O lançamento do Peregrine marcou a tão esperada estreia do foguete Vulcan Centaur, que substituirá os veneráveis ​​​​foguetes Atlas V e Delta da ULA. A Astrobotic confirmou que o Vulcan Centaur fez bem o seu trabalho na segunda-feira.

A Astrobotic escreveu na atualização número oito que o foguete “entrou em Peregrine em seu caminho planejado pela lua sem problemas”. “Não há indicação de que a anomalia de propulsão tenha ocorrido como resultado do lançamento.”