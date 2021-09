Uma nova empresa com uma missão selvagem: trazer de volta o mamute peludo

Na época, os pesquisadores estavam aprendendo a reconstruir os genomas de espécies extintas com base em fragmentos de DNA recuperados de fósseis. Está se tornando possível identificar as diferenças genéticas que separam as espécies antigas de seus primos modernos e começar a descobrir como essas diferenças no DNA levaram a diferenças em seus corpos.

O Dr. Church, famoso por inventar maneiras de ler e editar DNA, se perguntou se poderia efetivamente reviver espécies extintas reescrevendo os genes de um parente sobrevivente. Como os elefantes e mamutes asiáticos compartilham um ancestral comum que viveu há cerca de seis milhões de anos, Church pensou que seria possível modificar o genoma do elefante para produzir algo que se parecesse e agisse como um mamute.

Além da curiosidade científica, disse ele, os mamutes lanudos podem ajudar o meio ambiente. Hoje, a tundra na Sibéria e na América do Norte está esquentando, onde os animais pastavam rapidamente e liberavam dióxido de carbono. “O mamute, em teoria, é a resposta para isso”, argumentou Church.

Hoje, as algas dominam a tundra. Mas quando os mamutes peludos estavam por perto, era principalmente pastagem. Alguns pesquisadores argumentaram que os mamutes peludos eram engenheiros do ecossistema, mantendo pastagens quebrando algas, derrubando árvores e fornecendo fertilizante com seus excrementos.

Ecologistas russos importaram bisões e outras espécies para uma reserva na Sibéria que chamaram Parque Pleistoceno, na esperança de devolver a tundra às pastagens. O Dr. Church argumentou que um mamute lanudo revivido seria capaz de fazer isso com mais eficiência. As pastagens restauradas evitariam que o solo degelasse e sofresse erosão, disse ele, e poderiam bloquear o dióxido de carbono que retém o calor.

A proposta do Dr. Church atraiu muitos Atenção a partir de Jornalismo Mas pouco financiamento ultrapassa US $ 100.000 do cofundador do PayPal Peter Thiel. O laboratório do Dr. Church direcionou a pesquisa gigantesca para outros testes mais bem financiados. “Este conjunto de ferramentas pode ser usado para muitos propósitos, seja para desextinguir ou recodificar o genoma humano”, disse o Dr. Hesoli.

Eriona Hysolli experimenta as pernas de um mamute peludo. atribuído a ele … George Church

Ao analisar os genomas do mamute lanoso coletados dos fósseis, a Dra. Hesoli e seus colegas fizeram uma lista das diferenças mais importantes entre os animais e os elefantes. Eles se concentraram em 60 genes que seus experimentos sugerem que são importantes para as características dos mamutes, como cabelo, gordura e uma cúpula alta do crânio característica dos mamutes lanudos.