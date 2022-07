Uma estrela orbitando o buraco negro da Via Láctea a 18 milhões de milhas por hora

Uma estrela recentemente descoberta, agora conhecida como S4716, está viajando a surpreendentes 8.000 km por segundo ao redor do buraco negro no centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Space.com mencionado.

A vasta extensão do nosso universo significa que os astrônomos estão sempre encontrando algo que nunca viram antes. No início desta semana, os astrônomos avistaram Dois asteróides do tamanho de um ônibus em direção à Terra, que passará um quarto do que nos separa da Lua.

Além dos asteróides, nossa galáxia é de particular interesse para os astrônomos que procuram sinais de outros planetas que suportem a vida. Apesar disso, existe um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, apelidado de Sagitário A* ou Sgr A* e S4716 orbita esse buraco negro em um ritmo feroz.

O que sabemos sobre S4716

Das observações feitas até agora, sabemos que a 5.000 milhas (8.000 km) por segundo ou 18 milhões de milhas (29 milhões de km) por hora, S4716 é a estrela mais rápida orbitando Sgr A*. Ele completa sua órbita em torno de 14,6 milhões de km (23,5 milhões de km) de diâmetro. Buraco negro Em apenas quatro anos.

S4716 faz parte de um grupo denso de outras estrelas que também orbitam Sgr A* que os astrônomos chamam de grupo S. Todas as estrelas deste grupo se movem em alta velocidade, mas diferem em sua massa e brilho. Outra estrela deste grupo, conhecida como S2, é mais conhecida e é muito maior que S4716.

No entanto, a órbita de S2 em torno do buraco negro leva 16 anos e se aproxima de 11 bilhões de milhas (18 bilhões de km) de Sgr A*. Em comparação, S4716 está a cerca de 150 milhões de km perto do buraco negro, cerca de 100 vezes a distância entre a Terra e o Sol.

A descoberta de uma estrela tão próxima de um buraco negro pode mudar nossa compreensão da evolução de nossa galáxia e de suas estrelas em movimento rápido. Michael Zajek, astrofísico da Universidade Masaryk em declaração. “estrelas Não pode se formar facilmente perto de um buraco negro. S4716 teve que se mover para dentro, por exemplo, aproximando-se de estrelas e outros objetos no aglomerado S, o que fez sua órbita encolher drasticamente.”

Como os astrônomos descobriram a estrela mais rápida?

Embora o S2 tenha nos ajudado a entender mais detalhes sobre Sgr A*, ele tem desvantagens. “S2 se comporta como uma pessoa grande sentada à sua frente no cinema – bloqueia sua visão do que é importante. Então S2 muitas vezes obscurece a visão do centro de nossa galáxia,” Ele disse Florian Bisker, astrofísico da Universidade de Colônia, que esteve envolvido nesta pesquisa, disse em um comunicado.

Bisker e sua equipe usaram dados de cinco telescópios, NIR2 e OSIRIS, no Observatório Keck no Havaí, e os grandes telescópios SINFONI, NACO e GRAVITY refinaram suas técnicas analíticas por mais de duas décadas para confirmar o período orbital de S4716. “Foi completamente inesperado para uma estrela estar em uma órbita estável tão perto e tão rápido tão perto de um buraco negro supermassivo”, acrescentou Bisker.

A pesquisa foi publicada em Jornal Astrofísico.

Resumo

O monitoramento constante do centro galáctico e Sgr A*, o buraco negro supermassivo central, está produzindo resultados surpreendentes e inesperados. Isso anda de mãos dadas com o desenvolvimento técnico de telescópios e instrumentos terrestres e espaciais, mas também com o desenvolvimento de técnicas de filtragem de imagem, como o algoritmo Lucy Richardson. À medida que continuamos a rastrear membros do aglomerado S perto de Sgr A* em seu caminho previsto ao redor do buraco negro supermassivo, apresentamos a descoberta de uma nova fonte estelar, que chamamos de S4716. A estrela recém-descoberta orbita Sgr A* em cerca de 4,0 anos e pode ser detectada com NIRC2 (Keck), OSIRIS (Keck), SINFONI (VLT), NACO (VLT) e GRAVITY (VLTI). Com uma distância de borda de cerca de 100 au, S4716 mostra uma distância equivalente em direção a Sgr A* como S4711. Essas estrelas em movimento rápido passam por uma evolução dinâmica semelhante, com S4711 – S4716 compartilhando propriedades orbitais semelhantes. Além disso, relacionaremos a recente descoberta de uma nova estrela fraca chamada S300 aos dados apresentados aqui. Além disso, observamos um evento de mistura de estrelas com S4716 e outra estrela S S148 recém-identificada em 2017.