Uma delegação do Hamas visita Moscou e discute libertação de reféns em Gaza – agências

MOSCOU (Reuters) – Agências de notícias russas, citando o Ministério das Relações Exteriores, informaram que uma delegação do Hamas visitou Moscou na quinta-feira para manter conversações sobre a libertação de reféns estrangeiros, incluindo cidadãos russos, que atualmente estão detidos pelo movimento em Gaza.

A TASS informou que Abu Marzouk, membro proeminente do Hamas, estava entre os presentes nas negociações.

A TASS disse: “Foram mantidos contactos com ele para continuar a linha russa em relação à libertação imediata de reféns estrangeiros na Faixa de Gaza. Também foram discutidas questões relacionadas com a garantia da evacuação de cidadãos russos e outros cidadãos estrangeiros do território da Faixa Palestiniana”. ” .

A Rússia mantém relações com todos os principais intervenientes no Médio Oriente, incluindo Israel, o Irão, a Autoridade Palestiniana e o Hamas, o grupo islâmico armado que controla Gaza.

Moscovo atribuiu repetidamente a atual crise ao fracasso da diplomacia americana e apelou a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e à retomada das conversações destinadas a encontrar um acordo de paz.

O Hamas emitiu a sua própria declaração na qual elogiou os esforços do presidente russo, Vladimir Putin, e do Ministério dos Negócios Estrangeiros para acabar com o que chamou de “crimes de Israel apoiados pelo Ocidente”, segundo a Agência de Informação Russa.

Israel prometeu eliminar o Hamas em resposta ao ataque de 7 de Outubro que matou 1.400 pessoas. Israel bombardeou a Faixa de Gaza pelo ar, impôs um cerco à Faixa, que é habitada por 2,3 milhões de pessoas, e prepara-se para uma invasão terrestre. As autoridades palestinas dizem que mais de 6.500 pessoas foram mortas.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse em uma entrevista coletiva semanal na quinta-feira que o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri Kani, está atualmente visitando Moscou.

Zakharova não forneceu mais detalhes. Bagheri Kani é o principal negociador nuclear do Irã. O Irão é considerado um forte apoiante do Hamas no seu conflito com o Hamas.

Relatório editado pela Reuters por Gareth Jones

