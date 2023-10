“Horrível”: Por que Biden duvidou do número de mortes palestinas? | Notícias do conflito israelo-palestiniano

Washington DC – A lista de palestinianos mortos na guerra em Gaza estende-se por mais de 150 páginas, e por vezes inclui dezenas de pessoas com o mesmo apelido: famílias inteiras foram dizimadas pelos ataques aéreos israelitas.

Ministério da Saúde Palestino em Gaza Lançado A lista divulgada na quinta-feira documenta o assassinato de mais de sete mil palestinos, incluindo cerca de três mil crianças, desde o início da guerra, em 7 de outubro.

Cada nome é associado a um número de identificação governamental – uma medida que visa sinalizar transparência.

Mas há menos de 24 horas, o presidente dos EUA, Joe Biden, lançou dúvidas sobre estes números, dizendo que “não tinha confiança no número que os palestinianos estão a usar”.

“Não tenho ideia de que os palestinos estejam dizendo a verdade sobre o número de mortos”, disse Biden na quarta-feira.

Para os defensores dos direitos palestinianos, os comentários do Presidente dos EUA são mais um episódio na campanha da sua administração para “desumanizar” os palestinianos e ignorar o seu sofrimento, enquanto Washington continua a apoiar a campanha de bombardeamento de Israel.

Além disso, os críticos foram rápidos a salientar que os especialistas em direitos humanos, incluindo as Nações Unidas, há muito que consideram os dados do Ministério da Saúde palestiniano fiáveis.

A ativista palestino-americana Zeina Ashrawi Hutchison disse que as declarações de Biden pareciam questionar a humanidade dos palestinos “mesmo na morte”.

“As declarações do presidente são ultrajantes, irresponsáveis, racistas e anti-palestinianas”, disse ela à Al Jazeera.

Organização sem fins lucrativos considera as estatísticas “confiáveis”

As dúvidas publicamente declaradas de Biden surgem num momento em que os Estados Unidos continuam a resistir aos apelos por um cessar-fogo e, em vez disso, continuam a prometer apoio militar a Israel.

Yara Assi, especialista em saúde pública palestino-americana da Universidade da Flórida Central, descreveu os comentários do presidente como “horríveis”.

Assi disse à Al Jazeera: “Opor-se a estes números foi, na verdade, apenas colocar o pé no chão com Israel nesta questão, de outra forma que priva os palestinos da sua humanidade”.

Com Israel a impedir que jornalistas e investigadores estrangeiros entrassem em Gaza à medida que o conflito se intensificava, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza tornou-se a principal fonte para compreender o número de mortos palestinianos.

Embora seja difícil – se não impossível – verificar de forma independente os números provenientes de Gaza, Omar Shaker, diretor de Israel e Palestina da Human Rights Watch (HRW), disse que os dados do ministério refletem frequentemente pesquisas conduzidas pela organização sem fins lucrativos.

Shaker disse que quando a Human Rights Watch conduziu anteriormente as suas próprias investigações sobre ataques anteriores contra palestinianos, não encontrou grandes discrepâncias entre as suas conclusões e os números fornecidos pelo Ministério da Saúde.

“A Human Rights Watch trabalha nos territórios palestinos ocupados há três décadas. Cobrimos rodadas de escalada e hostilidades e sempre consideramos os números do Ministério da Saúde geralmente confiáveis”, disse Shaker.

Ele distinguiu entre os números oficiais divulgados pelo ministério e os comentários feitos pelas autoridades de saúde em Gaza, dizendo que o ministério tem acesso a dados de hospitais e morgues, o que lhe permite avaliar com mais precisão o número de mortos.

Na verdade, o relatório de quinta-feira observou que o actual número de mortos não inclui pessoas que foram mortas mas não foram levadas para hospitais ou registadas em morgues.

Shaker também observou que o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) se baseia em dados das autoridades de saúde, que os Estados Unidos também citaram. Ministério das Relações Exteriores.

Na guerra actual, os militares israelitas afirmaram ter lançado milhares de bombas sobre Gaza, incluindo 6.000 só nos primeiros seis dias.

“Estávamos olhando imagens de satélite. Estávamos olhando o que estava acontecendo. Shaker disse que os números divulgados pelo ministério não estavam acima da razão. “Eles estão dentro da faixa do que seria esperado de ataques aéreos dessa intensidade.”

Um porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários nos Territórios Palestinos Ocupados disse à Al Jazeera na quinta-feira que a agência da ONU continua a usar os números do ministério.

“As Nações Unidas confiam no Ministério da Saúde de Gaza como fonte de números de vítimas naquela área”, disse o porta-voz por e-mail.

“Continuamos a incluir Seus dados Em nossos relatórios e de fontes claras. “Atualmente é quase impossível fornecer qualquer verificação diária às Nações Unidas.”

“Quanto menos?”

Além de lançar dúvidas sobre as narrativas palestinas, a administração Biden rejeitou consistentemente quaisquer investigações independentes sobre suspeitas de crimes de guerra israelenses, inclusive por parte do Tribunal Penal Internacional.

Por exemplo, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse no início desta semana que uma investigação internacional sobre a explosão no Hospital Ahli Arab, que matou centenas de pessoas em Gaza, não seria “apropriada neste momento”.

Em vez disso, ele citou o que disse serem evidências israelenses de que a explosão no hospital foi causada por um foguete palestino lançado incorretamente. Autoridades palestinas disseram que a explosão foi resultado de um ataque israelense.

Estamos profundamente perturbados e chocados com os comentários desumanos feitos @potos O governo israelense massacrou aproximadamente 7.000 palestinos nas últimas duas semanas. O governo israelita admitiu publicamente ter como alvo civis e os jornalistas confirmaram os elevados números… https://t.co/dSn616CHcV -CAIR Nacional (@CAIRNational) 25 de outubro de 2023

Da mesma forma, quando as forças israelitas mataram a jornalista da Al Jazeera Sherine Abu Okla no ano passado, as autoridades israelitas inicialmente alegaram que o repórter tinha sido baleado por homens armados palestinianos. Por sua vez, a administração Biden também se opôs a qualquer investigação oficial e independente do incidente.

Vários palestinos-americanos disseram à Al Jazeera que a declaração de Biden sobre o número de mortos palestinos apenas serve para fortalecer o argumento de que ele abraça de todo o coração as narrativas do governo israelense às custas das vítimas palestinas.

“Como se o presidente não fosse cúmplice suficiente em privar os palestinos de sua humanidade, agora ele diz que não confia em nós quando dizemos que matamos”, disse o comediante e ativista americano-palestino Amer Zahr à Al Jazeera.

“Até onde se pode chegar para dizer que estamos mentindo sobre a morte?”

Por sua vez, Assi, especialista em saúde pública, disse que a administração Biden percebe que as vítimas civis são “muito impopulares”.

“Então, se você questiona os números palestinos, mas não apoia nenhuma investigação – nem mesmo a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza – o que você realmente está dizendo é: o número de mortos não importa porque apoiaremos isso de qualquer maneira. Encontraremos maneiras de justifique isso”, disse ela.

Dana Al-Kurd, pesquisadora não residente do Centro Árabe em Washington, D.C., concordou com os comentários de Assi.

“Isto é incrivelmente desumano e levanta enormes suspeitas sobre os palestinos”, disse Al-Kurd à Al Jazeera. “A suposição é que eles estão sempre mentindo e são sempre narradores imprecisos do que acontece com eles.”