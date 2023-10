Uma bolha de refrigerante tóxico encerra repentinamente uma caminhada espacial russa na Estação Espacial Internacional

Uma bolha de refrigerante vazou de um radiador conectado à Estação Espacial Internacional (ISS), colocando em risco a caminhada espacial em andamento dos cosmonautas russos na quarta-feira.

Tirando o lixo (no espaço)

Os astronautas Oleg Kononenko e Nikolai Chub saíram da Estação Espacial Internacional e iniciaram sua caminhada espacial às 13h49 (horário do leste dos EUA). Durante a caminhada espacial de quase oito horas, os dois homens estavam inspecionando um vazamento de refrigerante sobressalente no módulo do Laboratório Nauka da Rússia quando o refrigerante restante emergiu do local do vazamento, disse a NASA. livros Em uma postagem no blog.

Os astronautas que caminhavam no espaço foram convidados a deixar a área imediatamente por medo de sua segurança, embora a NASA tenha revelado mais tarde que o refrigerante não havia vazado em seus trajes. Antes de retornar à câmara de descompressão em Poisc, os astronautas limparam seus trajes e instrumentos “em busca de sinais de líquido refrigerante e limparam qualquer líquido refrigerante conforme necessário”, escreveu a NASA.

“Os astronautas também limparam seus trajes e instrumentos como de costume após a recompressão para reduzir a introdução de vestígios de contaminantes no ambiente da estação espacial”, acrescentou a agência espacial. “Um processo de filtragem adicional será então usado dentro da estação espacial para limpar rapidamente a atmosfera de quaisquer vestígios restantes de poluentes.”

Em 9 de outubro, os controladores de voo do Centro de Controle de Missão da NASA observaram o avião O radiador sobressalente da unidade russa Nauka estava vazando líquido refrigerante Para a órbita baixa da Terra. Embora o refrigerante principal ainda estivesse operando normalmente e não interrompesse as operações da ISS, o vazamento sim. Duas caminhadas espaciais da NASA atrasadas Os engenheiros revisaram os dados do acidente.

Durante a caminhada espacial de quarta-feira, os astronautas instalaram um sistema sintético de comunicação por radar e lançaram um nanossatélite para testar a tecnologia de vela solar. Os astronautas também deveriam isolar o vazamento do refrigerante, mas não foram capazes de fazê-lo por causa do vazamento da bolha do refrigerante que vazou dele.

O refrigerante sobressalente foi entregue à Estação Espacial Internacional em 2010 e transferido para o módulo Nauka durante a caminhada espacial da Roscosmos em abril. O próprio módulo foi adicionado à Estação Espacial Internacional em julho de 2021.

Esta é a terceira vez que ocorre um vazamento de dispositivos russos ligados à Estação Espacial Internacional. Em dezembro de 2022, equipes de solo realizaram monitoramento Fonte de partículas Transmissão de uma espaçonave Soyuz acoplada à Estação Espacial Internacional. A Rússia então atribuiu o primeiro vazamento a A. Pequeno ataque de meteorito na espaçonave. Mas logo depois, A A nave de carga russa Progress 82 atracada na Estação Espacial Internacional também começou a vazar refrigerante Em fevereiro. A Agência Espacial Russa mais uma vez afirmou que este era o caso Causado por uma influência externaMas agora, com o terceiro incidente, é difícil não questionar a segurança dos próprios dispositivos.

Até agora, a NASA afirma que tudo está normal a bordo da Estação Espacial Internacional. Uma caminhada espacial adiada foi remarcada para 30 de outubro, e os astronautas da NASA Loral O’Hara e Yasmine Moghbeli ainda estão prontos para se aventurar fora da estação espacial, apesar do acidente da caminhada espacial de seus astronautas.

Para mais viagens espaciais em sua vida, siga-nos X (antigo Twitter) e marcador personalizado Gizmodo Página do voo espacial.