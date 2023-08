Um verme parasita vivo foi encontrado no cérebro de uma mulher australiana pela primeira vez no mundo | Notícias de saúde

Um verme parasita vivo foi encontrado dentro do cérebro de uma mulher australiana de 64 anos, o primeiro caso de infecção em humanos.

A descoberta foi feita por médicos e pesquisadores da Australian National University (ANU) e do Canberra Hospital depois de encontrarem um verme vivo de 8 cm de comprimento na mulher.

A lombriga Ophidascaris robertsi – cujo hospedeiro habitual é uma cobra-tapete – foi retirada de um paciente após uma cirurgia no cérebro – viva e se contorcendo. Suspeita-se também que as larvas do verme tenham infectado outros órgãos do corpo da mulher, incluindo os pulmões e o fígado.

“Este é o primeiro caso humano de ovidascaris descrito no mundo”, disse Sanjaya Senanayake, especialista em doenças infecciosas da Universidade Nacional Australiana e do Hospital de Canberra, em comunicado.

“Até onde sabemos, este é também o primeiro caso envolvendo o cérebro de qualquer espécie de mamífero, humano ou não.

“As larvas da lombriga são geralmente encontradas em pequenos mamíferos e marsupiais, que a cobra come, permitindo que o ciclo de vida se complete na cobra”.

Os pesquisadores que publicaram suas descobertas em Doenças infecciosas emergentes A revista disse que a mulher pode ter contraído a infecção por causa de waregal greens, um tipo de erva local, que ela coletou perto de sua casa e depois cozinhou.

As ervas daninhas são o lar de cobras-cobra que vêm eliminando os ovos do parasita pelas fezes.

Lombrigas, Ophidascaris robertsi, são comuns em cobras de tapete e vivem no esôfago e no estômago da cobra.

As lombrigas, descritas pela Universidade Nacional Australiana como “incrivelmente resistentes”, podem prosperar numa ampla variedade de ambientes.

“larvas microscópicas”

Os pesquisadores dizem que a mulher, do estado de Nova Gales do Sul, no sudeste, pode ter contraído a infecção ao tocar ou depois de comer a grama local.

Carina Kennedy, diretora de microbiologia clínica do Hospital Canberra e professora assistente da Australian National University College of Medicine, disse que os sintomas da mulher apareceram pela primeira vez em janeiro de 2021 e, com piora ao longo de três semanas, ela foi internada no hospital.

“No início, ela desenvolveu dor abdominal e diarreia, seguida de febre, tosse e falta de ar. Mais tarde, esses sintomas provavelmente foram devidos à migração de larvas de lombrigas do intestino para outros órgãos, como fígado e pulmões. Amostras respiratórias e foram realizadas biópsias pulmonares, porém nenhum parasita foi identificado nessas amostras.

“Na época, tentar identificar larvas microscópicas, que não haviam sido identificadas anteriormente como causadoras de infecção humana, era como tentar encontrar uma agulha num palheiro.”

Em 2022, a mulher sofria de esquecimento e depressão, o que a levou a fazer uma ressonância magnética, que mostrou uma lesão no cérebro.

Quando um neurocirurgião do hospital investiga, eles ficam chocados ao descobrir o verme, cuja identidade é posteriormente confirmada por parasitologistas.

Senanayake disse que o caso ressalta o risco aumentado de transmissão de doenças de animais para humanos.

“Houve cerca de 30 novas infecções no mundo nos últimos 30 anos. Entre as infecções emergentes a nível mundial, cerca de 75% são doenças animais, o que significa que houve uma transmissão do mundo animal para o mundo humano. Isto inclui os coronavírus. .” .

“Ophidacaris não é transmissível entre pessoas, por isso não causará uma pandemia como a SARS, a Covid-19 ou o Ébola. No entanto, a cobra e o parasita estão presentes noutras partes do mundo, por isso é provável que outros casos sejam identificados nos próximos anos em outros países.” .

A mulher, que não se recuperou totalmente de uma pneumonia antes de ser infectada pelo verme, continua sendo acompanhada por especialistas.