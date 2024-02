Um refúgio de design de luxo na região do Alentejo, em Portugal

No coração da região do Alentejo, em Portugal, um novo farol de luxo e design emergiu do génio criativo de Christian Louboutin. Conhecido mundialmente pelos seus elegantes designs de calçados, Louboutin se aventurou na indústria hoteleira abrindo seu primeiro hotel, o Vermelho Melides. Este retiro de 13 quartos, situado na tranquila vila costeira de Melides, promete uma “experiência caseira” incomparável, mas com talento e vibração que só Louboutin pode conceber. Da icónica cor vermelha que se tornou sinónimo da sua marca à estética eclética e maximalista que adorna cada recanto, o Vermelho Melides é mais do que um hotel – é uma obra-prima.

Um retrato da arte e do design

Cada aspecto do Vermelho Melides é delicadamente trabalhado para refletir a essência do estilo característico de Christian Louboutin. O próprio nome do hotel, Vermelho, que significa 'vermelho' em português, é uma homenagem à lendária sola vermelha que enfeitou inúmeras passarelas e tapetes vermelhos. Mas o respeito não se limita ao nome; O hotel é uma galeria viva, com obras de arte do pintor grego Constantine Kaganias e esculturas de Elizabeth Lincott. Azulejos vibrantes e coloridos provenientes da região de Azeitão, em Portugal, acrescentam outra camada de sabor e arte local ao design do hotel. Esta mistura harmoniosa de alta costura global e artesanato local diferencia a Vermelho Melites.

O luxo encontra o conforto

O Comodidades de luxo Vermelho fala do seu compromisso em proporcionar aos hóspedes uma estadia extraordinária servida em Melides. Cada um dos quartos espaçosos é uma prova de elegância e conforto, com controle de ar condicionado individual, banheiros luxuosos e a promessa de uma noite de sono tranquila. O hotel não atende apenas às sensibilidades estéticas; Isso garante que todos os requisitos práticos sejam atendidos com o mesmo nível de excelência. de Piscina exterior sazonal O calor do Alentejo oferece um descanso do sol Estacionamento privado gratuito e excelente atendimento, o Vermelho Melides não deixou pedra sobre pedra na busca por oferecer o que há de melhor em hospitalidade.

Uma viagem culinária

No coração do Vermelho Melides encontra-se o Restaurante Xtian, uma jóia culinária que convida os hóspedes a uma viagem pela rica paisagem gastronómica de Portugal. Sob a direção de Christian Louboutin, o restaurante serve deliciosos pratos que homenageiam os tesouros culinários do país. Desde marisco fresco pescado no Atlântico próximo até ingredientes ricos e saborosos provenientes de quintas locais, cada refeição no Xtian é uma celebração da cozinha portuguesa. Os hóspedes podem relaxar com tratamentos de spa ou saborear cocktails no bar, cada experiência acrescentando outra camada à sua estadia no Vermelho Melides.

Num mundo onde luxo significa luxo em grande escala, Vermelho Melites destaca-se por oferecer um ambiente intimista, Uma experiência caseira Isso soa com alma. Christian Louboutin entrelaçou a sua magia na estrutura deste hotel, que não é apenas um destino, mas uma viagem – uma viagem através da arte, do design e dos sentidos. Da estética eclética e maximalista à beleza serena do ambiente alentejano, Vermelho Melides é um testemunho do espírito criativo do seu fundador e um convite à exploração da rica tapeçaria da cultura portuguesa. À medida que os hóspedes partem, as memórias do lugar encontram comodidades luxuosas e cada detalhe conta uma história.