Um novo estudo descobriu que a dieta mediterrânea pode eliminar a gordura da barriga causada pelo envelhecimento

saúde

A dieta mediterrânea pode ser a chave para se livrar da gordura abdominal.

Um novo estudo da Prevención con Dieta Mediterránea-Plus (PREDIMED-Plus) revela que a dieta mediterrânea, em combinação com a atividade física, pode neutralizar as alterações corporais associadas ao envelhecimento, como aumento de gordura e perda de massa muscular.

O estudo, publicado no JAMA Network Open em 18 de outubro, foi concebido para determinar se a dieta poderia prevenir doenças cardiovasculares – mas, entretanto, um subgrupo foi avaliado para medir o efeito na composição corporal após um período de três anos.

Os resultados mostraram que seguir uma dieta mediterrânea de baixo valor energético (poucas calorias) e aumentar a atividade física pareceram reduzir o ganho de peso e a perda muscular associados ao envelhecimento.

Um total de 1.521 participantes de meia-idade e mais velhos, com sobrepeso ou obesidade e síndrome metabólica, foram divididos em dois grupos.

O primeiro grupo seguiu uma dieta mediterrânea com redução de 30% nas calorias e aumento da atividade física.

O segundo grupo seguiu a dieta mediterrânea sem restrições calóricas ou alterações na atividade física.

Os participantes do primeiro grupo experimentaram mudanças “clinicamente significativas” na composição corporal ao longo do ensaio de três anos, segundo os pesquisadores.

O estudo revelou que seguir uma dieta mediterrânea com baixo consumo de energia e aumentar a atividade física pode reduzir a gordura adquirida com o envelhecimento. Tatiana – Stock.adobe.com

Isso incluiu uma melhora de 5% ou mais na massa gorda, na massa gorda visceral (abdominal) e na perda de massa muscular magra após apenas um ano de dieta.

A Fox News Digital entrou em contato com os pesquisadores para comentar.

A dieta mediterrânea “tem sido apontada há muitos anos como a dieta mais saudável do mundo”, disse a nutricionista e nutricionista Ilana Muhlstein, que não esteve envolvida no estudo, à Fox News Digital.

Ela acrescentou: “Embora isso possa ser verdade, é um conselho muito arbitrário que um profissional de saúde dá a uma pessoa comum”.

O autor do estudo explicou que as pessoas nos países mediterrânicos incorporam vegetais em todas as refeições. Facinadora – Stock.adobe.com

Muhlstein disse que a dieta inclui uma “ampla gama de conselhos” além de focar apenas em alimentos integrais.

A nutricionista disse que os “aspectos maravilhosos” da dieta incluem feijão, legumes, grãos integrais, gorduras saudáveis, sementes, nozes e pratos à base de peixe.

A dieta mediterrânea de baixo valor energético difere da dieta original por incorporar mais proteínas, reduzir os açúcares adicionados e conter maiores quantidades de vegetais frescos ou frutas em vez de frutas secas.

“No entanto, a parte mais saudável da dieta mediterrânica que muitos americanos ignoram é a obsessão absoluta por vegetais frescos e ervas”, disse Muhlstein.

Os alimentos que contêm altos níveis de gorduras ômega-3 incluem salmão, sardinha, abacate, azeite de oliva extra virgem e várias nozes e sementes. Ednorg – Stock.adobe.com

“Esses ingredientes de alto volume, ricos em nutrientes e com poucas calorias são o coração e a alma da verdadeira dieta mediterrânea e, infelizmente, estão sendo rejeitados.”

Países com “saúde cardiovascular muito melhor do que a América”, como Israel ou a Grécia, têm uma “abundância” de vegetais presentes em todas as refeições, segundo a nutricionista.

“Estes países não só comem vegetais, como também os celebram e nunca pensariam em comer uma refeição sem eles”, disse ela.

Os participantes observaram uma melhora de 5% ou mais na massa gorda, na massa gorda visceral (abdominal) e na massa corporal magra total após apenas um ano de dieta. Sonyakamuz – Stock.adobe.com

“Quando servem molhos, como homus e tzatziki, vêm sempre acompanhados de uma bandeja de pepinos fatiados ou de uma salada mista.”

“No entanto, nos Estados Unidos, vejo pessoas a devorar pratos mediterrânicos de alto teor calórico, como pão pita, shawarma e falafel, quase sem vegetais à vista, o que não entende o essencial”, acrescentou ela.

As pessoas nesses outros países “tendem a viver de forma mais saudável” porque “mantêm facilmente um peso saudável comendo muitos vegetais com baixo teor de amido todos os dias”, disse Muhlstein.

A dieta mediterrânica, aliada à actividade física, pode contrariar as alterações corporais associadas ao envelhecimento, como o aumento de gordura e a perda de massa muscular. toa555 – Stock.adobe.com

Ela encorajou os americanos a limitar o pão pita e a encher metade dos seus pratos com alimentos básicos da dieta mediterrânea, como berinjela grelhada, couve em conserva e saladas picadas.

Em relação à atividade física, Muhlstein recomendou 45 minutos de exercício, seis dias por semana, para se adequar ao “estilo de vida naturalmente ativo” das pessoas que vivem no Mediterrâneo.

Os participantes do estudo foram contactados por nutricionistas treinados três vezes por mês durante todo o estudo, o que Muhlstein disse que provavelmente levou a uma “melhoria significativa” na sua relação com a comida.

“Infelizmente, na América, a nossa visão sobre a alimentação tornou-se realmente pouco saudável”, disse ela.

“Fomos incentivados a comer carboidratos e açúcar para conforto emocional e a não recorrer a vegetais, a menos que tivéssemos que fazer dieta.”

“Este é o tipo de mentalidade prejudicial que pode resultar”, observou ela [in] Problemas de saúde e obesidade… Dar aos participantes a oportunidade de se encontrarem com um nutricionista e melhorarem os seus comportamentos alimentares e relações com os alimentos de forma regular e sustentada é fundamental para alcançar resultados duradouros.





