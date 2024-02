Um navio que transportava milhares de ovelhas e gado ficou preso no mar por mais de um mês devido ao aumento das temperaturas

Brisbane, Austrália

A preocupação com milhares de ovelhas e bovinos retidos na costa da Austrália está a aumentar depois de as autoridades ordenarem que o navio de propriedade israelita que transportava a carga viva regressasse, devido ao receio de que pudesse ser alvo dos rebeldes Houthi no Mar Vermelho.

Mais de 16.000 animais estão a bordo do navio MV Bahijah ancorado ao largo da Austrália Ocidental, à medida que o calor extremo aumenta a pressão sobre o governo australiano para decidir se reexporta os animais ou descarrega-os depois de mais de três semanas no mar.

O Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas disse na quinta-feira que ainda estava a analisar um pedido do exportador para permitir a saída do navio. O navio atracou durante a noite para reabastecer no porto de Fremantle, perto de Perth, disse o comunicado.

O governo disse que nenhum gado foi descarregado, apesar dos apelos dos defensores do bem-estar animal para que estes saíssem do navio o mais rápido possível.

Dois veterinários independentes, contratados pelo governo, examinaram o carregamento vivo na quarta-feira e não encontraram “nenhum problema significativo relacionado à saúde ou ao bem-estar do animal”, disse o governo.

A Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais da Austrália (RSPCA) afirma que um exame completo de todos os animais é impossível enquanto eles estiverem a bordo.

O comércio de exportação de animais vivos da Austrália tem sido um ponto de discórdia entre a indústria e aqueles que dizem que ela prioriza as receitas em detrimento do bem-estar animal.

O governo australiano comprometeu-se a acabar com a exportação de ovinos vivos, mas ainda não forneceu um calendário para quando isso acontecerá.

O MV Bahijah deixou Fremantle em 5 de janeiro com destino ao Oriente Médio, segundo comunicado do governo australiano.

A rota marítima vital da região, o Mar Vermelho, tem estado em crise nas últimas semanas, com os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, a atacarem navios comerciais, no que dizem ser uma retaliação de Israel pela sua campanha militar em Gaza.

Quinze dias após o início da viagem do navio, um pedido para desviar o navio ao redor da África foi rejeitado, como outros navios haviam feito para evitar mísseis e drones Houthi.

“Para garantir a saúde e o bem-estar do gado a bordo do MV Bahija, o ministério instruiu o exportador a devolver imediatamente o carregamento para a Austrália”, dizia um comunicado do governo em 20 de janeiro.

No início desta semana, o governo disse que estava a trabalhar com Al Masdar num plano, mas até quinta-feira, com o aumento das temperaturas no verão, nenhuma decisão tinha sido tomada.

John Hassell, presidente da Federação de Agricultores da Austrália Ocidental (WAFarmers), que representa a indústria agrícola do estado, disse que a decisão deveria ter sido tomada há dias.

“Achei que o governo deveria ter colocado seus assuntos em ordem antes de chegar aqui”, disse ele. “Se os animais estiverem em boas condições, se não houver doenças, se houver espaço suficiente, iremos (reabastecer o navio) e afastá-los”, disse ele. “Ele já deveria ter ido embora.”

Hassell disse que recebeu fotos do navio que mostravam os animais em boas condições, contrariando as alegações de que as condições estavam piorando. As fotos, partilhadas com a CNN, mostram vacas com marcas nas orelhas, sentadas e em pé, e ovelhas em pé numa área bem ventilada.

“Sinto-me confortável com as ovelhas sentadas à sombra, ruminando nas horas mais quentes do dia e comendo quando está mais fresco, tal como fazem na quinta”, disse Hassell.

No entanto, Susan Fowler, diretora científica Com a RSPCA Austrália, ela disse que era urgente que todos os animais recebessem alta.

“Esses animais já estão a bordo do navio há pelo menos 26 dias. A temperatura em Perth está começando a chegar a 40 graus (102 Fahrenheit)”.

Na manhã de quinta-feira, a temperatura máxima em Perth atingiu 41 graus Celsius (105 Fahrenheit), de acordo com o Australian Bureau of Meteorology.

“As evidências nos dizem que o bem-estar dos animais vai piorar nos próximos dias devido ao tempo que passam a bordo. Portanto, é muito urgente e não podemos ficar muito preocupados”, disse Fowler.

Hassell, da WAFarmers, disse que descarregar os animais só causará mais estresse.

Se os animais forem autorizados a desembarcar, estarão sujeitos ao rigoroso sistema de biossegurança da Austrália, que se destina a garantir aos países importadores que o gado do país está livre de doenças.

Mark Harvey Sutton, executivo-chefe do Conselho Australiano de Exportadores de Gado, disse que qualquer animal retirado do barco seria colocado em quarentena antes de ser reexportado ou morto em um matadouro australiano.

“Eles ficarão em quarentena por tempo indeterminado até que seja encontrado um mercado para eles. Não há quarentena de duas semanas e você está meio fora disso.

Hassell disse que a única razão pela qual alguns animais foram deixados foi para abrir espaço para a viagem de volta.

“Se os animais ficarem maiores e mais gordos durante a viagem e precisarem de mais espaço, serão descarregados por esse motivo”, disse.

A RSPCA solicitou permissão para que um veterinário independente embarcasse no navio para avaliar os animais.

Embora o gado possa não apresentar sinais de doença agora, é apenas uma questão de tempo, disse Fowler.

Ela acrescentou: “O estresse a que os animais estão expostos só vai diminuir nos próximos dias, e a sensação de cansaço que eles não aguentam mais vai piorar”. “Muitas dessas doenças você não verá até que seja tarde demais.”

Esta história foi atualizada com informações adicionais.