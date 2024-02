O principal diplomata britânico diz que a Grã-Bretanha poderia reconhecer um Estado palestino

Rayak (Líbano) – O principal diplomata britânico disse quinta-feira que o seu país poderá reconhecer oficialmente um Estado palestino. Cessar-fogo em Gaza Sem esperar pelo resultado do que poderão ser negociações de anos entre Israel e os palestinianos sobre uma solução de dois Estados.

O secretário de Relações Exteriores, David Cameron, fala à Associated Press durante uma visita quinta-feira ao Líbano com o objetivo de conter a crise Tensões regionaisEle disse que o reconhecimento não pode ocorrer enquanto o Hamas estiver em Gaza, mas pode ocorrer enquanto as negociações israelenses com os líderes palestinos continuarem.

Cameron, o ex-primeiro-ministro britânico, disse que o reconhecimento pelo Reino Unido de um estado independente da Palestina, inclusive nas Nações Unidas, “não pode ocorrer no início do processo, mas não deve ser o fim do processo”. ministro.

“Isso pode ser algo que consideramos à medida que este processo, à medida que este progresso em direção a uma solução, se torna mais realista”, disse Cameron. “O que temos de fazer é dar ao povo palestiniano um horizonte para um futuro melhor, um futuro de ter um Estado próprio.”

Ele acrescentou que esta possibilidade é “absolutamente vital para a paz e segurança a longo prazo na região”.

A Grã-Bretanha, os Estados Unidos e outros países ocidentais apoiaram a ideia de um Estado palestino independente vivendo ao lado de Israel como uma solução para o conflito mais difícil da região, mas disseram que a independência palestina deve ocorrer como parte de um acordo negociado. Não houve negociações substantivas desde 2009.

israelense Primeiro Ministro Benjamim NetanyahuPela sua parte, rejeitou publicamente a criação de um Estado palestiniano independente após a guerra, e até se gabou nas últimas semanas de ter sido fundamental na prevenção da criação de um Estado palestiniano.

Uma iniciativa de alguns dos principais aliados de Israel no sentido de reconhecer um Estado palestiniano sem a aprovação de Israel poderia isolar Israel e pressioná-lo a sentar-se à mesa de negociações.

Cameron disse que o primeiro passo deve ser uma “cessação dos combates” em Gaza, que acabará por se transformar num “cessar-fogo permanente e sustentável”.

Acrescentou que para o seu país reconhecer um Estado palestiniano, os líderes do movimento armado Hamas teriam de abandonar Gaza “porque não se pode ter uma solução de dois Estados com as pessoas responsáveis ​​pelos acontecimentos de 7 de Outubro a continuarem a controlar Gaza”. ” Referindo-se a Ataque fatal do Hamas Sobre Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

Até agora, o Hamas assumiu a posição de que os seus líderes não abandonarão a Faixa como parte do acordo de cessar-fogo.

Cameron disse que o seu país também está a propor um plano para acalmar as tensões na fronteira libanesa-israelense, onde o grupo libanês Hezbollah e as forças israelitas trocaram tiros quase diariamente durante os últimos quatro meses, aumentando o receio de uma guerra mais ampla.

Ele acrescentou que o plano incluirá o treinamento britânico das forças do exército libanês para realizar mais trabalhos de segurança na área fronteiriça.